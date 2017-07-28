Личная гадалка экс-президента Приднестровья: Евгению Шевчуку привозили невест со всего Приднестровья, и он изменял Нине Штански!

Ирина Василакий — ясновидящая, арт-терапевт, психолог, бизнесвумен. Она уверяет, что долго была личной гадалкой бывшего президента Приднестровья Евгения Шевчука. После того как за пять лет до выборов предсказала, что он станет президентом. Ирина утверждает, что «бесплатно и круглосуточно» развлекала Шевчука и рассказывает о крутой любовной коллизии.

Недавние события, связанные с внезапным бегством экс-президента Приднестровья Евгения Шевчука в Кишинев, вновь привлекли внимание к его личности. Что нам известно о человеке, который целых 5 лет руководил одной из союзных России республик на постсоветском пространстве? Как оказалось, до обидного мало. Шевчук всегда был «темной лошадкой», крайне закрытой фигурой, сторонившейся журналистов. Даже в Приднестровье мало кто знал, что президент является владельцем огромного, в 23 гектара, поместья в селе Строенцы, с конюшнями и винными погребами площадью 300 кв. метров, с собственной протекающей через поместье рекой… И это далеко не единственная тайна Шевчука.

Когда человек неожиданно совершает резкий карьерный скачок и переходит из разряда обычных смертных в категорию «небожителей», становится министром, олигархом, президентом, он к тем, «кого оставил на земле» — к простым людям, которые сопровождали его на разных этапах жизни, может относиться очень по-разному. Иной подтягивает к себе на вершину всех, включая соседей по парте, комнате в общаге или коммунальной кухне. Другие стараются как можно дальше дистанцироваться от тех, с кем делили на грешной земле кров, хлеб и стакан вина. И подход к данному вопросу лучше всего показывает суть человека.

У человека, достигшего вершины, обычно бывает много помощников. Тех, кто помогал, кто верил, кто вдохновлял и поддерживал при неудачах. Тех, без которых он мог бы и не состояться. Известная приднестровская гадалка Ирина Василакий — одна из тех, кто «делал» президента ПМР Евгения Шевчука. Мы долго думали, нужно ли публиковать ее историю. С одной стороны, уж больно фантастично выглядит ее рассказ. Слишком личные, даже интимные вещи он затрагивает. С другой — в жизни руководителя станы нет и не может быть «личных» сторон. К тому же история Ирины для Приднестровья не секрет. О многом она уже рассказала во время последней предвыборной кампании, в которой участвовала как кандидат в президенты.

Эта экстравагантная женщина ведет свой род от кочевых цыган.

— Я пятый ребенок в многодетной семье, — рассказывает Ирина Василакий. — У меня три старших брата и сестра. Моя мама была сиротой. А мамина мама, моя бабка, была кочевой цыганкой. Она умерла в 28 лет. Говорят, что она очень хорошо умела гадать. Она кормила своих четверых детей тем, что ходила по дворам и гадала, кто вернется с фронта, а кто нет. Их брички стояли возле села Петровское, которое находится в Одесской области. Там моя бабка и познакомилась с моим дедом, который был простым крестьянином из этого села.

Ирина считает, что от бабки она и получила свой дар. Она говорит, что у нее есть «седьмое чувство, понимание души человека». С юности она гадает на картах Таро, предсказывает людям судьбу.

— Моему ребенку сейчас 12 лет, а тогда было 10 месяцев. Получается, это было 11 лет назад. У нас с братом была семейная строительная фирма. Я тогда работала в ней генеральным директором. У нас в подчинении было 250 человек, мы строили многоэтажные дома и торговые центры в Тирасполе. Часто контактировали мы с Андреем Ивановичем Безбабченко, который работал в той же сфере, у него была строительная компания «ТИС». Дружили с ним. Он впоследствии стал мэром Тирасполя. Он меня с Шевчуком и познакомил.

Как рассказывает гадалка, Безбабченко интересовало, стоит ли ставить на Шевчука, каковы его перспективы.

— Он мне сказал: «Ирина, я знаю о твоих способностях. Я хочу, чтобы ты посмотрела одного человека: есть ли у него будущее в политике? Мы на него возлагаем большие надежды. Поедем к нему, выпьем коньячка, посидим, поболтаем. Посмотришь его». Этим человеком оказался спикер нашего верховного совета Евгений Васильевич Шевчук.

фото: Марина Перевозкина

— И куда вы поехали?

— Поехали в имение Шевчука в селе Строенцы, недалеко от Рыбницы.

Строенцы часто называют приднестровской Рублевкой. Живописное ущелье, виноградники на террасах, очень красивые места, прекрасный климат. Много дач, принадлежащих местной «элите», монастырь. А в позапрошлом веке здесь была усадьба выдающегося полководца Петра Витгенштейна, героя 1812 года. Ирина продолжает свой рассказ:

- Была зима. Он нас очень красиво принял. Мы приехали, ели, пили коньяк. Шевчук любит коньяк «Виктория». Он показывал своих коней. Хвастался, что это кони не простые: каждый стоит 50–70 тысяч долларов. Рассказывал, что он летает на концерты мировых звезд, может себе такое позволить. У него было человек 20 прислуги. Он жил в большой роскоши. И он жил один.

Я спросила его: «Как же так, почему ты не женат и у тебя нет детей? Почему ты живешь один? И зачем тебе столько денег и столько квадратных метров на тебя одного?» Шевчук ответил: «Я мечтаю жениться и иметь детей. Посмотри, суждено ли мне это». Я разложила карты. Он заплатил мне 300 долларов, и это были единственные деньги, которые я от него получила. Я предсказала ему, что он станет президентом, женится и у него будет ребенок. И он попросил меня на этом остановиться, дальше не продолжать. Больше он ничего знать не хотел.

— А потом вы еще встречались?

- Конечно. На той встрече он предложил обменяться телефонами и попросил разрешения иногда мне звонить. Сказал: «Ты, как фонарик в ночи, будешь освещать мне грядущие события». Я согласилась. И после этого он стал мне звонить каждый день. Наши беседы длились по 3–4 часа. Так продолжалось пять лет. Я выступала в роли советника, предсказательницы, психотерапевта…

Он делился всеми новостями за день. Мы беседовали о законопроектах, которые готовятся в верховном совете, о политике, о погоде, о чем угодно. Вплоть до того, что у него болит и какую таблетку принять. Причем за эти ежедневные сеансы психотерапии мне ничего не платили.

— Но вас это не тяготило?

— Как сказать. Он начал заполнять почти все мое свободное время, отвлекать от моей собственной жизни. Я сказала Безбабченко, который нас свел: «Это работа профессионального психолога, и она стоит денег». Тот ответил: «Помоги ему, доведи его до президентства, и я подарю тебе трехкомнатную квартиру. У тебя же дети». Конечно, никакой квартиры я потом от них не получила. Безбабченко сейчас живет в Одессе, снимает дом за 800 долларов в месяц, он в бегах.

— Почему же Шевчук так в вас вцепился? Чего хотел?

— Он хотел, чтобы я его слушала. Подпитывался моей энергией. Он неконтактный человек, тяжело сходится с людьми. Я озвучила его заветные мечты. Ему было важно, что в него кто-то верит. К тому же он нашел во мне бесплатного профессионального психолога. Мог позвонить и в 12 часов ночи. Говорил, что страдает бессонницей. И вот так пять лет я его развлекала.

фото: Марина Перевозкина Тирасполь - столица Приднестровья.

— А он действительно нуждается в психотерапевте? У него бывают депрессии?

— Мне он на протяжении 5 лет говорил, что хочет закончить жизнь самоубийством. Каждый раз, когда у него что-то не получается, его посещают такие мысли. Он любит верховую езду. В Рыбнице есть крутой обрыв. Он мне рассказывал, что как-то разогнался на лошади и хотел, чтобы лошадь спрыгнула в обрыв. Лошадь упала и сломала себе две ноги, но не спрыгнула. Когда я среди его единомышленников поднимала вопрос о том, что с его психикой не все в порядке, они говорили: «Молчи, никому не говори. Мы с ним будем рядом и не дадим ему погибнуть, будем как-то с этим справляться».

— Когда ваши отношения приобрели романтический характер?

— Три года мы просто беседовали, а потом он начал признаваться мне в любви. Говорит: «Я без тебя уже не могу жить. Ты хочешь знать, как я к тебе отношусь? Ты читала «Отверженных»? Там есть глава «Сердце под камнем». Вот так я к тебе отношусь, как там описано». А там описаны платонические чувства, любовь… Я говорю: «Женя, все это замечательно, но у меня есть семья, муж, он меня любит. Давай оставим все как было. Будем просто единомышленниками». Но он все равно переводил отношения в любовное русло. Предлагал мне бросить мужа, выйти за него замуж. Я считаю, что все это было неискренне.

— Почему?

— Вот представьте: пять лет мы с ним были на связи. За это время у меня пять раз был день рождения. И он ни разу не купил мне подарка. Это о чем-то говорит? В это время он просто пропадал на 2–3 дня… А потом появлялся со словами: «Вас приветствует солнечный город Строенцы!» Говорил: «Я ненавижу свои дни рождения и не люблю и не умею поздравлять других людей».

— Вы официально в его команде работали?

— Нет. Все эти пять лет я все так же работала на своей строительной фирме. Но у нас была договоренность, что он меня возьмет в свою команду, когда станет президентом. Я хотела работать на благо своей страны и людей. Все эти пять лет он мне рассказывал, каким хорошим президентом он станет. Как он хочет все изменить. Как он уважает Путина и любит Россию. И я верила в это. Он умеет внушать людям доверие к себе. Он психолог еще лучший, чем я. Он очень хитрый человек. В картах Таро есть карта «дьявол», вот он и есть — дьявол…

— Ну не преувеличивайте!

— Я говорю то, что есть. Все, что я рассказываю, — правда.

— Вы помогали ему на выборах?

— Слушайте дальше. Вот начинается предвыборная кампания (2011 год. — М.П.). Он пришел ко мне домой. Смотрел мне в глаза. Сказал: «Если ты мне не поможешь стать президентом, то я уйду в монастырь». Говорю: «Ладно, я тебе помогу». Я просто грызу асфальт. Использую свой авторитет, авторитет моей семьи. Заявляю на всю республику, что он станет президентом, что мне так сказали карты еще пять лет назад. Я работала топ-менеджером в косметологической компании, занималась сетевым маркетингом, у меня была обширная сеть. С помощью сетевого маркетинга мы выиграли выборы и свергли 20-летний режим Смирнова. И что получается? Шевчук стал президентом, и на этом все закончилось. Он пропадает, он перестает звонить вообще.

— То есть использовал вас и просто выбросил?

— Во время предвыборной кампании я лично собрала для него 3 с половиной тысячи подписей. С подписчиком, мальчиком, мы вдвоем ходили пешком по всему Слободзейскому району. Работали на износ. Я приезжаю уставшая, разбитая. А у него в штабе, в офисе, сидели Нина Штански и Никифорова Наталья Григорьевна. Я прихожу, а они пьют кофе, красиво одетые, при макияже. Нина тогда уже начала вести себя неадекватно, ревновать Шевчука ко мне. Как женщина. Говорила: «Если Ира еще раз придет в штаб, то меня здесь не будет». А Нина, как оказалось, к тому времени с ним уже три года была в отношениях. Просто это не афишировалось. И он ей ничего не обещал.

— То есть вы обнаружили, что вы у него не единственная «дама сердца»?

— Да, получается, он мне в любви признавался, а с Ниной состоял в связи. Я узнала, что он с Ниной и еще с одной в каких-то отношениях. Эта вторая девушка даже приходила ко мне гадать на него. Говорю ему: «Зачем же ты меня замуж зовешь?» Он отвечает: «Это все несерьезно, душою я только с тобой». Он вообще-то был не очень разборчив, ему привозили этих невест со всего Приднестровья, особенно после выборов. Просто везли и везли. И вот Нина начала оговаривать меня, чтобы рассорить с Шевчуком. И добилась своего.

— А как Нина Штански попала в команду Шевчука?

— Ее отправил в верховный совет помощницей к Шевчуку Виктор Гушан — глава холдинга «Шериф». Вероятно, он рассчитывал с ее помощью контролировать Шевчука. Но потом они с Гушаном разругались.

— Ваши пути с Шевчуком разошлись после выборов?

- Да. Выборы прошли, назначен день инаугурации, и меня в списке приглашенных нет. А списки составляла Нина Штански. Я пожаловалась Шевчуку, он говорит: «Как? Не может быть такого». И пропадает. В итоге меня на инаугурации не было. Потом я семь месяцев жила в Москве, и он мне писал любовные письма на Фейсбук. Я их отправляла Нине. Я знала, что он с Ниной.

Он мне писал: «Зачем ты это делаешь?» — «А зачем ты мне это пишешь?» Я не считала, что это правильно. Я была замужем. Если ты разрушаешь мою семью, то должен как-то воздержаться? Мне же было что терять. И слава богу, что ничего не произошло. Я живу со своим мужем 18 лет. Что еще сказать? Я никогда не была его любовницей, я не обижена на него. Но его правление — это предательство страны. Это издевательство над простыми людьми.

Он по городу красил заборчики золотой краской. А у людей 30% высчитывали из пенсий и зарплат. Пенсионеры падали в голодные обмороки. Потому что не могли себе позволить лук купить по рубль пятьдесят и сделать заготовки на зиму. Моя сестра болела раком, ее отправили домой умирать. И он у нее из пенсии высчитывал 30%. Человек умер, и когда моя племянница через 6 месяцев вступила в наследство, ей предложили выплатить те 600 долларов, которые были высчитаны из пенсии ее матери. Но эти деньги были уже не нужны, они были нужны, когда сестра болела. Это такая бесчеловечность.

— Так никакой благодарности вы от Шевчука и не увидели?

— И не только я. Вся наша семья стала неугодной. Мы сидели без работы и подвергались гонениям. Безбабченко лишил нас строительного бизнеса.

— Вы как гадалка можете предсказать будущее Шевчука? Его посадят?

— Нет, он никогда не будет сидеть в тюрьме…

Незадолго до записи этого интервью Ирина Василакий с мужем попали в Кишиневе в крайне неприятную историю. Они были арестованы на 10 суток, которые провели в нечеловеческих условиях, якобы за сопротивление полиции. При этом гадалка утверждает, что никакого сопротивления не было, напротив, полиция их избила. По ее мнению, сделано это было по заказу молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Впрочем, она не исключает и мести со стороны своего бывшего друга — ведь, как известно, Шевчук сейчас находится в Кишиневе…

Марина Перевозкина