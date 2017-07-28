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Экономика
Июнь стал рекордным по объему денежных переводов
28.07.2017

Чистый объем денежных переводов в Молдову в пользу физических лиц составил в июне $108,33 млн. в эквиваленте. Как передает "ИНФОТАГ" со ссылкой на данные Национального банка, это самый большой показатель в нынешнем году, он на 10,5% превышает показатель июня 2016 г.

Больше всего переводов поступило из России - $38,7 млн. (35,7%), Израиля -$17,8 млн. (16,4%), Италии - $13,2 млн. (12,2%) и США -$8,01 млн. (7,4%).

Абсолютное большинство средств - $94,2 млн. - поступило через международные системы денежных переводов. Причем 49% - в долларах США, 41,1% - в евро и 9,9% - в российских рублях.

В целом, за полугодие в Молдову поступило денежных переводов на $551,58 млн. против $503,84 млн. год назад. Исторический максимум был зарегистрирован в 2008 г., когда граждане РМ перевели на родину $1,66 млрд.

Всего за рубежом трудятся, по неофициальным данным, порядка 1 млн. граждан РМ. Денежные переводы молдавских мигрантов составляют 20-30% размера ВВП.

НБМ отмечает, что денежные переводы из-за границы в пользу физических лиц через банки состоят не только из трансфертов гастарбайтеров, но также включают односторонние переводы в виде пенсий, пособий, наследства, подарков, пожертвований и другие виды переводов.

Чистые поступления включают данные по системам денежных переводов на основе клиринговых расчётов между системой и лицензированным банком (сальдо притоков и оттоков). Валовые - суммы переводов через системы денежных переводов, выданные физическим лицам. В июне они равнялись $112,41 млн.

Физические лица, осуществляющие и принимающие денежные переводы, могут быть гражданами любой страны. Происхождение и назначение переведенных средств могут иметь различный характер. Данные включают платежи через банки РМ, за исключением банков из районов левобережья Днестра.

Исторический максимум был зарегистрирован в 2008 г., когда граждане РМ перевели на родину $1,66 млрд. В 2016 г. объем чистых денежных переводов из-за рубежа через банки Молдовы в пользу физических лиц равнялся $1,079 млрд., в 2015 г. - $1,129 млрд.


 
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