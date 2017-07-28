Уличные торговцы просят разрешить им торговать на бывшем республиканском стадионе

Выгнанные с импровизированного "блошиного" рынка возле железнодорожного вокзала торговцы просят вернуть им прежнее место или разрешить торговать на бывшем Республиканском стадионе.

Как передает "ИНФОТАГ", свою просьбу активисты огласили в четверг во время протеста перед примэрией Кишинева, где собрались около 40 человек.

"С понедельника полиция не разрешает нам торговать, а муниципальные власти не предлагают другого места. Большинство из нас пенсионеры, денег на жизнь не хватает", - сказал один из протестующих Георгий Чебан. По его словам, "торговцы согласны платить по пять лей в день".

"В других местах арендная плата составляет 450 лей в месяц, что нам не по силам. Просим разрешить нам продолжить торговлю возле вокзала, пока власти не подыщут нам новое место. Согласны платить за него, если оно устроит нас и будет хорошим. Мы могли бы торговать на территории Республиканского стадиона после того, как с него уберут ветки после апрельской стихии", - считает он.

Ранее на беседу с возмущенными торговцами вышел советник от Партии социалистов Александр Одинцов, заявивший о готовности социалистов рассмотреть вопрос на муниципальном совете. Он выразил надежду, что вопрос решится в течение двух недель, а власти сделают "что-то в виде блошиного рынка, как в Европе".