Умер молдавский джазмен Гарри Ширман, работавший с Лещенко и выступавший перед Сталиным

Николай ПАВЛОВ

В Нью-Йорке на 98-м году жизни скончался легендарный джазовый музыкант, тенор-саксофонист, кларнетист и скрипач, эстрадный композитор и дирижер Гарри Ширман. Он вместе с Шико Арановым стоял у истоков создания первого молдавского джаз-оркестра и был последним из живых музыкантов первого его состава.

Гарри (Хуна Аронович) Ширман родился 4 ноября 1919 года в Кишиневе в семье портнихи Ципы-Молки и шорника (мастер, изготовляющий боковые наглазники для лошадей) Арона Абрамовича Ширмана и был младшим из четверых детей.

Гарри обучался игре на скрипке в кишиневском императорском музыкальном училище, учился в кишиневской консерватории «Униря» по классу кларнета и скрипки, одновременно играл в оркестрах гостиницы «Ambasador» и театра «Alhambra». В 1936 год переехал с семьей в Бухарест, работал скрипачом в оркестре своего знаменитого земляка, певца и танцовщика Петра Лещенко и других коллективах.

«В конце 30-х годов в Бухаресте был моден джаз, - написал Гарри Ширман в своей книге «По волнам моей памяти». - Было много талантливых биг-бэндов. Однако уже чувствовалось дыхание войны. И многие музыканты решили переехать в 1940 году в Молдавию. Среди них был Шико Аранов и я».

Тяжело пришлось двум талантливым молодым людям, «пробивавшим» джаз в Молдавии. Но все же удалось уговорить кишиневское начальство дать разрешение на выступления в кинотеатре «Орфеум». Он располагался на втором этаже здания, которое сохранилось на углу нынешнего проспекта Штефана чел Маре и улицы Пушкина. Люди специально приходили в кино, где перед сеансами играли настоящий джаз. Потом оркестр «признала» молдавская филармония, и он получил официальное название - Молдавский государственный джазовый оркестр под управлением Шико Аранова (Молдгосджаз).

Во время войны в составе оркестра под управлением Шико Аранова Гарри Ширман выступал с концертами на фронте и в различных городах СССР. Несколько раз вместе с другими музыкантами выступал и перед Сталиным. В 1944 году вместе с войсками, проводившими Ясско-Кишиневскую операцию, вернулся в Кишинев и вместе с оркестром продолжал выступать с концертами.

После расформирования Молдгосджаза в 1948 году Ширман поступил в кишиневскую государственную консерваторию по классу скрипки, играл в молдавском государственном симфоническом оркестре. Интересный эпизод из жизни Гарри Ширмана рассказал в одном из интервью его друг, известный джазовый вокалист, другой наш американский земляк Израиль Бикван: «После окончания консерватории, будучи в отличной исполнительской форме, Ширман поехал в Москву поступать в аспирантуру московской консерватории к профессору Давиду Ойстраху. Незадолго до этого у Гарри была встреча с Леонидом Утесовым, который хорошо его знал и не раз уговаривал перейти работать в свой оркестр. Интересная деталь: Утесов и Ширман часто разговаривали на идиш, который оба знали в совершенстве. Узнав, что Ширман приехал в Москву, Утесов попросил Ойстраха внимательно отнестись к нему. Экзамен прошел на высоком уровне, молодой человек очень понравился Давиду Федоровичу, прямо после выступления он зашел к Ширману в раздевалку и похвалил за отличную игру. «Гарри, - сказал Ойстрах, - я вас с удовольствием возьму к себе учиться, но мне надо, чтобы молдавское министерство культуры предоставило вам целевое направление». Увы, дать направление в Молдавии отказались. Вы понимаете, почему?!».

С 1953 года на протяжении трех лет Гарри руководил консерваторским студенческим симфоническим оркестром, а также эстрадным оркестром и вместе с Шико Арановым выступал в кинотеатре «Родина» (впоследствии «Патрия»).

С 1956 по 1964 год был музыкальным руководителем восстановленного Молдгосджаза, переименованного затем в эстрадный оркестр «Букурия», для которого написал и аранжировал ряд композиций. С 1964 года - солист эстрадно-симфонического оркестра радиокомитета Молдавии под руководством Шико Аранова. После расформирования коллектива Ширман переключился на работу с молодыми джазовыми музыкантами. Организовал оркестры в политехническом институте и автодорожном техникуме Кишинева.

Джаз-оркестр Шико Аранова представлял собой типичный биг-бэнд и специализировался на свинге. Помимо произведений самого Аранова, оркестр исполнял вошедшие в джазовый канон номера Луи Армстронга, Гленна Миллера, Джорджа Гершвина. Именно в оркестре Шико Аранова прозвучали первые произведения начинающего композитора Евгения Доги. Здесь начинал другой молдавский композитор - Олег Негруца.

В 1991 году Гарри Ширман эмигрировал в США. Печальную весть о его смерти сообщил в социальных сетях Израиль Бикване: «Это был замечательный человек, прекрасный музыкант, который вместе с Шико Арановым стоял у истоков создания первого молдавского джаз-оркестра. Ушел последний музыкант самого первого состава этого легендарного коллектива. Гарри Ширман немало сделал для молдавского искусства, воспитал замечательных музыкантов-исполнителей. Он много работал с самодеятельными коллективами. Светлая память этому замечательному человеку».