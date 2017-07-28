Почти три с половиной тысячи пациентов с гепатитом прошли лечение с ноября 2016 года

Примерно три с половиной тысячи человек, у которых диагностировали гепатит, прошли лечение за последние восемь месяцев. До конца года курс пройдут ещё семь тысяч человек. Это предусматривает Программа лечения гепатита, подготовленная Минздравом.

У жительницы столицы Людмилы Касьян пять лет назад обнаружили гепатит С. В январе этого года женщину направили на лечение.

"Назначенные препараты нужно было принимать строго по графику, который пациент составляет сам. Курс продолжался три месяца. Повторные анализы показали, что у меня больше нет гепатита", сказала пациентка Любмила Касьян.

С ноября 2016 года и до сих подобное лечение прошли три с половиной тысячи пациентов.

"Благодаря тому, что пациенты стали больше доверять врачам и методам лечения, поступило много заявок. Мы обратились в Центр государственных закупок для здравоохранения, хотим приобрести всё необходимое для лечения ещё семи тысяч пациентов", отметила глава комиссии Родика Ротунду.

С сентября нынешнего года анализ, который позволяет оценить степень выраженности фиброза печени, будет покрываться за счёт медстраховки. Государственная программа лечения гепатита рассчитана до 2021 года. За это время лечение должны пройти 43 тысячи пациентов.