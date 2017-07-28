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Александру Тэнасе: Игорь Додон использует президентский институт в партийных интересах
28.07.2017

Объявленный неконституционным указ президента Игоря Додона об организации консультативного референдума по вопросу о внесении изменений в Основной закон на самом деле продвигал интересы Партии социалистов Республики Молдова. Такое заявление сделал бывший председатель Конституционного суда Александру Тэнасе в рамках передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

„Те вопросы, которые должны были быть заданы на референдуме, то, каким образом они были сформулированы, демонстрирует заинтересованность Додона в ПСРМ”, - считает Тэнасе.

Экс-председатель Конституционного суда считает, что указ Игоря Додона также был пиар-акцией в поддержку ПСРМ, в свете предстоящих парламентских выборов: „Игорь Додон издал неконституционный указ и даже не ждал, что Конституционный суд примет другое решение. Не увидел, чтобы Додона озадачило решение Конституционного суда”.

Александру Тэнасе обвинил Игоря Додона и в том, что он совершает необоснованные нападки на госучреждения. „Для Додона становится традицией подвергать нападкам любое учреждение и любую инициативу, которые не отвечают его интересам и интересам его партии. Как только его что-то не устраивает, он прибегает к нападкам. Он оседлал определённого рода риторику и использует её каждый раз, заявляя, что „виновата Румыния”. Что абсолютно неверно”, - добавил Тэнасе.

Бывший председатель Конституционного суда считает, что Игорь Додон пытается получить больше полномочий: „Конституционный суд отметил одну интересную деталь. Додон присвоил себе полномочия других структур по внесению изменений в Конституцию. Додон заинтересован в установлении президентского режима”.


 
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