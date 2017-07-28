На присутствие Дмитрия Рогозина в Кишинёве смотрят с неодобрением, но помешать ему нельзя, мнения

На присутствие в Кишинёве российского вице-премьера Дмитрия Рогозина смотрят без особого одобрения, но, учитывая количество официальных должностей, занимаемых им в рамках отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова, помешать ему нельзя, тем более, что он прибывает по приглашению президента страны. Такие заявления сделали участники передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передаёт IPN.

Медиа-аналитик Кристиан Табэрэ в ходе передачи заявил, что въезду остальных членов делегации действительно нужно было воспрепятствовать. „Власти Республики Молдова чётко заявили, что они с неодобрением смотрят на присутствие российской делегации на мероприятиях, проводимых непризнанной тираспольской администрацией. Российского посла предупредили о необходимости передать в Москву, что в состав делегации хорошо было бы включить только официальных её членов”, - отметил Табэрэ.

Комментируя закрытие молдавскими властями въезда на территорию страны для одного российского депутата и нескольких артистов, бывший член Объединённой контрольной комиссии Ион Ляху сообщил, что он приветствует ту принципиальность, которую наконец-то продемонстрировали молдавские власти. „Мы приветствуем последовательные действия, действия, которые не остались лишь на уровне заявлений. Не могу припомнить такого случая на протяжении этих 25 лет, когда руководство Республики Молдова было бы столь решительным в достижении поставленных перед собой целей”, - отметил Ион Ляху.

Бывший вице-министр внутренних дел Генадие Косован утверждает, что в соответствии с Венской конвенцией персонами нон-грата могут быть объявлены лишь те лица, которые являются частью дипломатического корпуса. „Для Дмитрия Рогозина – большая честь быть объявленным персоной нон-грата. Он должен получить запрет на въезд на территорию Республики Молдова, пожизненный чёрный штамп в паспорте и больше не въезжать на территорию Молдовы”, заявил Генадие Косован.

Председатель Ассоциации украинцев Республики Молдова Михаил Багас сообщил, что в пятницу в аэропорту российского вице-премьера встретит группа молодых людей. „Завтра в аэропорт прибудут не только ветераны, но и большая группа молодых людей из десяти организаций, которые придут „поприветствовать” и оккупантов, и президента”, - рассказал Михаил Багас.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин должен прибыть сегодня в Кишинёв, в том числе для того, чтобы принять участие в мероприятиях в приднестровском регионе, посвящённых 25-летию учреждения миротворческой миссии на Днестре.

В четверг, 27 июля, российскому депутату и группе артистов, намеревавшимся принять участие в мероприятиях в Тирасполе и Бендерах, было отказано во въезде в Молдову. Их выслали обратно в Москву из Кишинёвского аэропорта.