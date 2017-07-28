Пограничная полиция РМ вносит уточнения, в связи с задержанием граждан РФ в Кишиневском аэропорту

Пограничная полиция объясняет причины, по которым 11 российским гражданам, среди которых депутат Государственной Думы, был запрещен въезд на территорию Республики Молдова.

Согласно заявлениям сотрудников полицейского участка Пограничной полиции Республики Молдова расположенного на территории Кишиневского Международного Аэропорта, лица о которых идет речь не соответствуют официальным требованиям пересечения государственной границы Республики Молдова, ввиду того, что они не смогли обосновать цель своего пребывания в нашей стране.

Пограничная полиция желает уточнить, что все лица пересекающие государственную границу обязаны проходить проверку и досмотр, вне зависимости от их социального положения, возрастной категории, национальности или пола. Согласно 20 статьи Закона о Государственной границе Республики Молдова, пограничные полицейские обладают полномочиями тщательной проверки лиц и транспортных средств, для того, чтобы удостовериться в том, что иностранные граждане соответствуют всем требованиям предусмотренным условиями пересечения государственной границы Республики Молдова.

Напомним, что сегодня, во второй половине дня, в прессе появились многочисленные публикации на тему задержания группы российских граждан, в Кишиневском международном аэропорту. Среди задержанных находился и депутат ГД РФ, Павел Шперов.

В связи с данным инцидентом, вице-премьер правительства РФ, Дмитрий Рогозин разместил на своей странице в Фэйсбуке сообщение, в котором он сообщил, что поручил посольству РФ в Молдове вмешаться в сложившуюся ситуацию.