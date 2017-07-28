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Здоровье
На пачках сигарет появятся страшные фотографии с предостережениями
28.07.2017

Страшные фотографии задействует правительство для борьбы с курением. Кабмин, который печется о здоровье курильщиков, принял новый санитарный регламент.

С 1-го января 2018-го на каждой пачке и упаковке табачных изделий будет размещено предостережение с шокирующей картинкой о последствиях курения. Таким образом власти надеются повлиять на беременных и кормящих мам, а также убедить подростков отказаться от вредной привычки.

Проект устанавливает и регламентирует метод маркировки табачных изделий для курения помимо сигарет - для развесного табака и кальянного. Будут размещать уведомления на каждой пачке. 

Согласно регламенту, на каждой пачке и упаковке отечественных или иностранных табачных изделий напечатают предупреждения о вреде для здоровья на государственном языке. Табачные компании будут обязаны размещать предостережение в черной рамке. Текст "Курение убивает, откажись сейчас!" напечатают на нижней части каждой пачки и наружной упаковки.

Предостережение займет 30% обложки. Иллюстрации к текстовым предупреждениям авторизовали Австралия и Канада, остальные картинки разработала рабочая группа. Минздрав сообщил, что будет создана электронная библиотека, откуда экономические агенты смогут брать образцы шокирующих фотографий. Среди картинок — изображение рака легких и горла, забитые артерии, пораженные зубы.


 
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