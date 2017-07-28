Стоп агрессивности за рулем! Наказание - штраф или тюрьма

Начиная с сегодняшнего дня, водители в Молдове рискуют получить за агрессивное вождение на дорогах крупный штраф, быть арестованными или лишиться права управления транспортным средством.

Это обусловлено вступлением в силу соответствующих поправок в Кодекс о правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение водителем транспортного средства норм предусмотрительного вождения посредством агрессивного вождения, передает NOI.md.

Принятые парламентом поправки в Закон о безопасности дорожного движения, вводящие новые понятия «агрессивное вождение» и «предусмотрительное вождение», как и внесенные в документ другие изменения, нацеленные на повышение безопасности и дисциплины участников дорожного движения и улучшение движения транспорта на общественных дорогах, были опубликованы «Monitorul Oficial» 28 апреля 2017 г. и вступили в силу с того же дня.

В то же время было оговорено, что внесенные тогда же в Кодекс о правонарушениях новые статьи, предусматривающие наказание за нарушение водителем транспортного средства норм предусмотрительного вождения посредством агрессивного вождения, вступят в силу через три месяца после публикации одобренного законопроекта, то есть, с 28 июля с.г.

В частности, предусмотрено, что нарушение водителем транспортного средства положений Правил дорожного движения или норм предусмотрительного вождения, совершенное посредством агрессивного вождения, влечет наложение штрафа в размере от 30 до 40 условных единиц с начислением 5 штрафных очков или назначение наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества на срок от 20 до 40 часов, или ареста за правонарушение на срок от 3 до 15 дней с лишением или без лишения во всех случаях права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года.

Те же действия, совершенные группой лиц или повторно в течение календарного года лицом, на которое уже наложено взыскание за такое правонарушение, или создавшие угрозу дорожно-транспортного происшествия, повлекут наложение штрафа в размере от 40 до 60 у.е. с начислением 6 штрафных очков или назначение наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества на срок от 40 до 60 часов или ареста за правонарушение на срок от 15 до 30 дней с лишением или без лишения во всех случаях права управления транспортным средством на срок от 1 года до 2 лет.

Под «агрессивным вождением» понимается сознательное осуществление водителем транспортного средства последовательных действий или маневров, не соответствующих положениям Правил дорожного движения или нормам предусмотрительного вождения, посредством чего он создает необоснованные помехи движению, ущемляет права других участников дорожного движения или вынуждает их принять дополнительные меры к тому, чтобы предотвратить ДТП или не поставить под угрозу безопасность дорожного движения.

В частности, оговорено, что агрессивное вождение выражается в таких действиях, как: 1) последовательное перемещение с нарушением правил перестроения с одной полосы на другую в целях обгона, объезда транспортных средств; 2) осуществление разворота с использованием тормозной системы; 3) начало движения путем резкого разгона транспортного средства; 4) устрашение водителя транспортного средства путем многократного или постоянного чрезмерного приближения сзади или сбоку, использования непристойных жестов, нецензурных слов или выражений; 5) многократное использование звуковых и/или световых сигналов в целях принуждения водителя транспортного средства, движущегося с соблюдением правил впереди, к необоснованному освобождению полосы движения; 6) необеспечение между двумя транспортными средствами с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, движущимися по той же полосе за пределами населенного пункта, интервала, необходимого для возврата транспортного средства, осуществившего обгон, на ранее занимаемую полосу; 7) необоснованное резкое торможение транспортного средства при возврате на полосу сразу же после обгона другого транспортного средства, что вынуждает водителя такового изменить направление движения или резко затормозить во избежание столкновения; 8) обгон колонны транспортных средств, вынужденных остановиться или замедлить ход при въезде на перекресток, железнодорожный переезд или при экстренном торможении, с целью расположения транспортного средства во главе колонны или в составе таковой; 9) движение в установленном скоростном пределе или с превышением такого предела при очень малом расстоянии до другого транспортного средства – спереди, сзади или сбоку – в целях устрашения или запугивания водителя такового; 10) езда на одном колесе на мопеде или мотоцикле либо на двух задних колесах на квадроцикле; 11) движение с необоснованно низкой скоростью по иной полосе, нежели крайняя правая, что препятствует транспортным средствам, движущимся следом с соблюдением правил; 12) движение задним ходом с целью устрашения или запугивания других участников дорожного движения; 13) неразрешенное движение группой (по два и более, за исключением официальных кортежей) транспортных средств и/или мотоциклов либо мопедов, движущихся по той же полосе или по параллельным полосам с превышением допустимой скорости, или на необоснованно низкой скорости, или без обеспечения между следующими друг за другом двумя транспортными средствами интервала, необходимого для возврата осуществившего обгон транспортного средства на ранее занимаемую полосу.