Судья Домника Маноле освобождена от должности

Судья Апелляционного суда Кишинева Домника Маноле была освобождена от должности. Указ президента об освобождении судьи был опубликован в Официальном мониторе, передает IPN.

В начале июля, на основании заключений Службы информации и безопасности, Высший совет магистратуры объявил судью Домнику Маноле несовместимую с должностью судьи. ВСМ предложил главе государства освободить судью от должности. Тогда судья оценила это решение как политический заказ, незаконное решение, с вопиющим превышением всех требований законодательства. Домника Маноле заявила, что решение ВСМ имеет целью запугать других судей, которые могли бы поступить так, как поступила она, не подавшись влиянию административного фактора.

В апреле прошлого года Домника Маноле приняла решение, обязывающее Центральную избирательную комиссию организовать конституционный референдум по инициативе Платформы „ДА”. Обращение в ВСМ о наказании судьи было подано в результате решения Высшей судебной палаты, которым было установлено явное незаконное решение, вынесенное судьей и обращения тогдашнего председателя ЦИК Юрия Чокана, которые требовали привлечь к уголовной ответственности судью.