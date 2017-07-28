28 Июля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Судья Домника Маноле освобождена от должности
28.07.2017

Судья Апелляционного суда Кишинева Домника Маноле была освобождена от должности. Указ президента об освобождении судьи был опубликован в Официальном мониторе, передает IPN.

В начале июля, на основании заключений Службы информации и безопасности, Высший совет магистратуры объявил судью Домнику Маноле несовместимую с должностью судьи. ВСМ предложил главе государства освободить судью от должности. Тогда судья оценила это решение как политический заказ, незаконное решение, с вопиющим превышением всех требований законодательства. Домника Маноле заявила, что решение ВСМ имеет целью запугать других судей, которые могли бы поступить так, как поступила она, не подавшись влиянию административного фактора.

В апреле прошлого года Домника Маноле приняла решение, обязывающее Центральную избирательную комиссию организовать конституционный референдум по инициативе Платформы „ДА”. Обращение в ВСМ о наказании судьи было подано в результате решения Высшей судебной палаты, которым было установлено явное незаконное решение, вынесенное судьей и обращения тогдашнего председателя ЦИК Юрия Чокана, которые требовали привлечь к уголовной ответственности судью.


 
Количество просмотров:
20
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.