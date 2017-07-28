В Кишиневском аэропорту проходит протест против визита Рогозина

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В международном аэропорту Кишинева сегодня., 28 июля, проходит акция протеста против визита российского вице-премьера Дмитрия Рогозина.
Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил вчера, 27 июля, что прибудет в Молдову, несмотря на отказ министерства иностранных дел и европейской интеграции, сообщает unimedia.info.
Также, он подтвердил, что встречи с президентом Додоном и так называемым лидером из Тирасполя Вадимом Красносельским состоятся.
На сайте petitieonline.com появилось заявление, в котором требуется, чтобы российский вице-премьер Дмитрий Рогозин был объявлен персоной нон грата в Республике Молдова.
Активисты, подписавшие это воззвание, призывают граждан поддержать петицию, которая является моральным противостоянием "спонсорам приднестровского сепаратизма".
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