Дмитрий Рогозин — румынским властям: Ждите ответа, гады

В пятницу румынские власти не пустили в свое воздушное пространство самолет, на борту которого находился вице-премьер России Дмитрий Рогозин, летевший в Молдову.

Самолету пришлось разворачиваться и приземляться в Минске.

«Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», - написал Дмитрий Рогозин в социальных сетях.

Позже он добавил, что румынские диспетчеры связались с бортом и когда получили подтверждение, что на борту находится российская делегация, запретили войти в воздушное пространство.

- Когда пилоты связались с Будапештом и попытались договориться, поскольку топливо на борту ограничено, о транзитной посадке в аэропорту Будапешта с тем, чтобы самолет мог дальше проследовать в Кишинев через румынское пространство, а вопрос по делегации был бы решен дополнительно после консультаций с российским МИДом, Венгрия также отказала и в транзите через свое пространство, и в посадке в Будапеште", - рассказал Рогозин.

Он добавил, что сейчас самолет пройдет дозаправку и скорее всего пассажиры будут беспрепятственно доставлены в Кишинев. Что касается российской делегации, то о ситуации доложено в МИД РФ и Росавиацию.

- Все выводы будут сделаны, — пообещал Рогозин.

Ранее он сообщал о том, что российской делегации попытались отказать в приеме в аэропорту Кишинева

Напомним, накануне в Молдову не пустили российских артистов, которые должны были принять участие в концерте в Тирасполе по случаю 25-летия миротворческой операции в Приднестровье. Тогда Дмитрий Рогозин назвал молдавские власти "сборищем скандалистов".

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Валерий Осталеп: Молдову ждет очень серьезная реакция и предупреждение со стороны России!

- Мы видим, что в последнее время на российском направлении происходит определенное нагнетание. Оно видно невооруженным глазом, - рассказал «Комсомолке» бывший вице-министр иностранных дел Молдовы Валерий Осталеп. - Пока мы видим более серьезные заявления и действия именно с молдавской стороны и практически полное отсутствие какой-либо реакции со стороны Москвы. Москва до сих пор молчала и ничего не говорила. Вообще никакой реакции не было! Неважно, в какой форме происходит это нагнетание, скажу, что после сегодняшнего инцидента совершенно естественно определенная реакция со стороны России будет. Что от этого выиграет наша страна, мне сложно сказать. Я не вижу никаких выгод от того, что наша хоть как-то портит с кем-то отношения. А то, что наши отношения с Россией испортятся, думаю, никто не сомневается. Тут не надо быть большим специалистом в области международной политики. Вот каков будет характер этой реакции, будут ли, помимо заявлений, какие-то действия, затрудняюсь сегодня сказать. Скорее всего, ожидать каких-то радикальных действий не стоит. Но будет очень серьезное предупреждение. Что касается России, всегда нужно помнить одну очень важную поговорку: «Русские очень тяжело запрягают, но страшно быстро ездят»! Это очень четко нужно понимать и я бы это рекомендовал не забывать это не только нашим дипломатам, но и политикам. Посмотрим, чем это закончится. Какие-то действия со стороны России последуют, но какие, пока трудно сказать.