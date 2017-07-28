Провокация с самолетом Рогозина нанесла удар по отношениям Молдовы с РФ, - Додон

Последовала реакция со стороны президента Молдовы на запрет визита Дмитрия Рогозина.

Игорь Додон назвал инцидент с бортом вице-премьера провокацией, которая наносит удар по отношениям между Россией и Молдавией.

– Инцидент с самолётом вице-премьера Дмитрия Рогозина наносит удар по восстановлению отношений с РФ, успехам, которые уже достигнуты в этом году, и по наметившемуся прорыву по Приднестровью. Несмотря на все эти провокации, мы свою позицию не изменим и будем дальше добиваться возвращения стратегического партнёрства с РФ, – заявил президент Молдовы.

Между тем, пресс-секретарь главы государства анонсировал брифинг, на котором Игорь Додон озвучит свою позицию по ситуации с запретом властей Румынии перелета Дмитрия Рогозина через воздушное пространство этой страны.

– Вниманию СМИ: объявленный брифинг состоится в 17.00 в президентуре. На нем глава государства выскажет свою позицию по поводу сложившейся ситуации, – написал Чебан.

В сегодняшнем брифинге изначально планировалось участие Дмитрия Рогозина. Также планировался совместный визит спецпредставителя России по Приднестровью и лидера Молдовы на левый берег Днестра.

Румыния запретила самолету с Рогозиным на борту перелет через свою территорию