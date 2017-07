На устах Посольство США в Молдове предлагает заменить «российскую пропаганду» американской На фоне борьбы, которую развернул в последнее время президент Дональд Трамп против главных американских СМИ, объявив их фейковыми, рекомендации посольства США в Молдове местным властям по поводу российских СМИ выглядят чем-то вроде троллинга или неудачной шутки. Ознакомившись с докладом, подготовленным ассоциацией независимой прессы, посольство США порекомендовало обезопасить информационное пространство республики. Подготовленный отчет, по мнению дипломатов, «свидетельствует о том, что выпуски новостей и российские передачи искажают общественную дискуссию путем пропаганды и полуправды». Ассоциация независимой прессы месяц вела мониторинг пяти российских телеканалов и пришла к выводу, что в их эфирах отражается позиция только одной стороны. Чья бы корова мычала Все же почему комментарий американских дипломатов в соцсетях напоминает троллинг или неудачную шутку? Фактически сегодня весь мир уже достаточно долго ведет «мониторинг» того, как вновь избранный президент постепенно разоблачает очень крупные, главные СМИ страны. В ходе этой борьбы даже возник термин «фейковые СМИ», то есть распространяющие недостоверную информацию и занимающиеся пропагандой. Главная тема поединка ветвей американской власти - «вмешательство» России в выборы президента. Жертвой борьбы, например, стал телеканал CNN. Его ответственные сотрудники признали, что история о «связях» Трампа с Россией - «большой бургер без ничего» и что новостной телеканал продвигает «бредовую российскую историю» для того, чтобы увеличить свои рейтинги. Другие брендовые издания, такие, как газета The New York Times, пишут опровержения на свои же статьи или снимают материалы с сайтов как недостоверные. Безусловно, дезинформировали, говорили полуправду и занимались пропагандой американские СМИ всегда. Бывший советник при Рейгане Пол Крейг Робертс назвал СМИ США «самой успешной пропагандистской организацией». И любой зритель или читатель (со склонностью к правдоискательству) давно мог бы в этом убедиться, самостоятельно изучая факты или знакомясь с материалами других телекомпаний и изданий. Ведь давно известно, что полную картину событию не дает ни один канал, газета или журнал. Кроме того, исследователи поинтересовались вопросом, «кому принадлежат мировые СМИ», и установили, что «если ещё три десятка лет назад 90 процентов средств массовой информации в Америке принадлежали 50 компаниям, то сегодня сферу медийного бизнеса США на 90 процентов контролируют пять мегакорпораций». Известный российский экономист, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Касатонов указывает, что «за десятками и сотнями анонимных акционеров, скорее всего, скрываются несколько, а может быть даже один акционер. Судя по тому, как слаженно работают американские СМИ при освещении тех или иных событий, пять гигантских конгломератов управляются из одного центра». А единую информационную политику Запада обеспечивают всего три агентства - Reuters, Associated Press и Agence France-Presse. Именно они являются источниками почти всей информации, транслируемой в западных СМИ. Монополизм привел к тому, что главные американские СМИ далеко не всегда достоверны и транслируют лишь «нужную» точку зрения. Вот почему в последнее время расцвели альтернативные издания. Они собирают многомиллионную аудиторию, сравнимую или даже превосходящую «мамонтов» национальной журналистики. Например, веб-сайт Мэтта Драджа ежемесячно имеет почти один миллиард читателей. Журналист, возможно, является самой влиятельной медиа личностью в мире, способной буквально перевернуть общественное мнение. Другой очень известный пример – проект Эндрю Брейтбарта Breitbart News. Другими словами, сегодня официальные представители США находятся в роли человека, которому можно вполне справедливо бросить: «Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала!». А если начнут возражать, то им смело нужно показывать пальцем на президента американского государства, незаслуженно страдающего от пропагандистских нападок и лжи родных «фейковых СМИ». Кто платит, тот и заказывает музыку И вот на этом не очень благоприятном фоне посольство США в Молдове решило провести «хитроумную» комбинацию, результатом которой стала сомнительная сентенция, преподнесенная молдавской общественности: «выпуски новостей и российские передачи искажают общественную дискуссию путем пропаганды и полуправды». Тот, кто следит за глобальной компанией борьбы с «российской пропагандой», вероятно, заметил, что это занятие становится не просто делом неблагодарным, но и начинает давать отрицательный результат. Поскольку о необходимости борьбы говорится не только со всех углов, из всех чайников и утюгов, но и предпринимаются действия спецслужб в некоторых странах, таких, как Молдова, готовятся ограничения на законодательном уровне, то у аудитории все больше растет интерес к самому продукту. Это работает как реклама. Но, кроме того, возникает эффект «запретного плода». Вот еще почему новое «телодвижение» в рамках глобальной кампании выглядит то ли троллингом, то ли игрой ряженых. И на самом деле. Посольство США в Молдове ссылается на доклад ассоциации независимой прессы. Если зайти на сайт данной неправительственной организации в раздел «проекты», то можно обнаружить, что «изучение» российских СМИ финансирует… посольство США в Молдове. Цель действий – мониторинг российских телеканалов, транслируемых в Молдове, с целью идентификации методов манипуляции, используемых в новостях и телепрограммах, включая пропагандистские послания по таким чувствительным темам как ЕС, НАТО, ЕАЭС. Удивительно, но представители неправительственной организации полностью оправдали ожидание «заказчика» и сумели-таки обнаружить то, что искали - всякого рода приемчики в передачах российских СМИ. Однако любому профессионалу понятно: чтобы сделать объективный вывод об «искажении общественной дискуссии», необходимо столь же скрупулезно изучить и деятельность остальных вещателей. Скажем, в случае Молдовы - это телеканалы Румынии, Украины, тех же ЕС и США. И тогда только можно не обмануться. Словом, «заказчики» и «исполнители» уже на методологическом уровне сами лишили себя доверия. И потом все хорошо знают, что тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Если бы мониторинг был заказан посольством РФ, то, вероятно, мы бы получили бы прямо противоположные результаты и нашлись бы очень веские аргументы для их подтверждения. Пропаганда и полуправда в общественной дискуссии Немножко «поиграть в экспертов» можем и мы с вами. Поскольку российские СМИ в Молдове смотрят очень и очень многие, то в общественной дискуссии на данную тему всегда должен присутствовать и взгляд противников запретов, а не только сторонников. Что на самом деле? Вот как тема «российской пропаганды» освещается на молдавском общественном ТВ, которое плюралистичным должно быть по определению. В телепередаче «Moldova în direct» на общественном телеканале «Молдова 1» эксперты сделали вывод, что «запрета российских телепрограмм на территории РМ будет недостаточно». И кто же был приглашен в прямой эфир, чтобы обсудить феномен с разных точек зрения? Экспертов было трое. Один из них - Влад Цуркан, экс-пресс-секретарь президента Тимофти. Ранее Цуркан долго сотрудничал с американскими СМИ и фондами, сейчас активно продвигает идею объединения Молдовы и Румынии, является председателем Консультативный совета «Бухарест — Кишинев» по «противодействию российской пропаганде». Другой участник обсуждения – депутат и вице-председатель ДПМ Серджиу Сырбу, автор законопроекта об иностранной пропаганде. Мнение демократов известно, они предлагают изъять из эфира российские информационные выпуски и аналитические программы и широко представить продукцию США и ЕС. В качестве эксперта был приглашен и журналист Валериу Реницэ, который в последнее время является завсегдатаем на телеканалах Влада Плахотнюка. Таким образом, мнение противоположной стороны вообще представлено не было, то есть шла игра в одни ворота, и никто разумность запрета и ограничений под вопрос не ставил. В результате передача на общественном ТВ о пропаганде и дезинформации сама стала «искажением общественной дискуссии путем пропаганды и полуправды». И это именно то, в чем обвиняют российские СМИ американские дипломаты. Опять получается по поговорке: «В чужом глазу соломинку видим, а в своем бревна не замечаем». Российские СМИ говорят о том, о чем другие предпочитают молчать Если пропагандой, дезинформацией занимаются все: и американцы, и европейцы, и русские, и румыны, и молдаване, то почему же под запрет должны попасть только СМИ России? Американцы согласовали с Ассоциацией независимой прессы «болевые точки» - ЕС, НАТО, ЕАЭС. И это разумеется, один из ответов. Несмотря на мощные усилия, пропаганду, миллиардное финансирование РМ, граждане страны смотрят на Восток. Опросы показывают, что большинство жителей страны выступают за сближение с ЕАЭС, они не хотят видеть Молдову частью НАТО, поддерживают нейтралитет, а евроинтеграция воспринимается как пародия, потому что занимаются ею воры, коррупционеры, казнокрады всех мастей, и их почему-то поддерживает Запад. И получается так, что открыто обо всем этом и о том, что сближение с НАТО, ЕС, перенимание «украинского опыта» - серьезная угроза для молдавского народа, что Молдову вовлекают в геополитическое противостояние и информационную, гибридную войну с Россией, что в Приднестровье вновь может вспыхнуть вооруженный конфликт, говорили и говорят только русскоязычные СМИ. Другими словами, Запад и правящий ныне в Молдове режим хотят «кастрировать» информационное пространство Молдовы. И это не имеет ничего общего с доктриной информационной безопасности, потому что такая безопасность не может быть достигнута путем запрета и исключения одних источников информации и заменой их другими, тенденциозно освещающими общественную жизнь. Нельзя все доводить до абсурда, потому что на жизнь молдавского государства оказывают влияние такие сильные факторы, как унионизм и нерешенная территориальная проблема в Приднестровье. И есть сама действительность. Можно сколько угодно говорить об успехах евроинтеграции и «реформах» ДПМ, но мы видим, что жизнь людей становится все хуже и хуже. Годы идут, а света в конце туннеля граждане не видят. Интересно, но простую истину о том, что «путь запретов - это ошибка» начинают разделять и некоторые представители официальных американских властей. Например, Курт Волкер, назначенный недавно Трампом спецпредставителем США по Украине, более трезво смотрит на вещи. Волкер говорит: «Лучший способ противостоять нападениям на Украину и российской пропаганде - усилить Украину. Мы должны увидеть Украину стойкой, жизнеспособной, процветающей и сильной демократией. Чтобы она была привлекательной для восточных регионов». Спецпредставитель США не поддерживает ограничения деятельности российских и пророссийских медиа в Украине. «Не уверен, что запрет на информацию - правильный метод решения проблемы. Считаю, что публичность и прозрачность - это важно», - говорит он. Новый план: мир в Приднестровье, но без России В принципе для молдаван эта простая мысль - не откровение. Эксперты уже давно предупреждают, что Приднестровье само пойдет на объединение с Молдовой, когда жизнь на правом берегу будет другой, более привлекательной, когда на приднестровцев перестанут смотреть через прицел автомата, когда попытаются сблизить и учитывать интересы разных групп населения, а не будут сталкивать их между собой. Однако пока не заметно, чтобы в Молдове трезвый взгляд на вещи доминировал. Недавно лидер ДПМ Влад Плахотнюк, в статье в Интернет-издании «The Hill» вновь обратился за поддержкой США и ЕС в решении приднестровского конфликта. По его мнению, поддержка Вашингтона и Брюсселя не позволит Молдове вновь оказаться в сфере российского влияния. И по логике Плахотнюка исключение России из процесса приднестровского урегулирования позволит объединить страну. Однако факты говорят об обратном. Именно российские миротворцы остановили братоубийственный конфликт на Днестре в 1992 году и обеспечили 25-летний мир в регионе. Именно Вашингтон и Брюссель в 2003 году надавили на президента Воронина и сорвали подписание дорожной карты по урегулированию конфликта. С тех пор прошло 14 лет, разве предложено Западом взамен хоть что-нибудь жизнеспособное? Может быть, предложение посольства США по ограничению вещания российских СМИ являются элементом нового сценария реинтеграции, о котором пока вслух не говорят? Скорее всего, рекомендации американской дипмиссии совсем из другого «плана». Внеочередной доклад Пентагона рекомендует усилить американскую пропаганду Недавно вышло внеочередное исследование Пентагона. Оно показало, что международный порядок, созданный США после Второй мировой войны, «изнашивается» и даже может «обрушиться», что ведет к тому, что Соединенные Штаты теряют свою позицию «лидерства» в мировых делах. В документе делается вывод о том, что мир вступил в принципиально новую фазу трансформации, в которой сила США находится в упадке, мировой порядок распадается, а авторитет правительств во всем мире рушится. Опасность исходит не только от великих держав, таких, как Россия и Китай, которые изображаются как быстро растущие угрозы американским интересам, но и от возрастающего риска событий «арабской весны». Они будут вспыхивать не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире, потенциально подрывая доверие к действующим правительствам в обозримом будущем. В докладе, над которым работали ключевые учреждениями министерства обороны и армии США, правительству США предлагается инвестировать больше средств в тщательное наблюдение за людьми, лучшую пропаганду посредством «стратегических манипуляций» общественным мнением и в создание «более масштабной и гибкой» военной машины. Как видим, пропаганда и «стратегические манипуляции» общественным мнением открыто признаются одним из главных элементов международной политики США. И в этой связи новые рекомендации посольства США молдавскому обществу по «российской пропаганде» предстают в понятном контексте, и поэтому, безусловно, просто не могут не умилять. Сергей ТКАЧ

