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Президент Молдовы рассказал о том, кто стоит за срывом прилета Рогозина
28.07.2017

Игорь Додон заявил, что совместные действия правящей в Молдове партии и унионистких сил в Румынии привели к этому конфликту.

Глава государства отметил, что имеются данные о том, что МВД Молдовы было приказано не принимать российский самолет. Это говорит о том, что данная провокация не является спонтанной, и может нанести удар по Молдове.

- План был заранее тщательно подготовлен, - заявил президент Молдовы.

Глава государства жестко раскритиковал антироссийские действия молдавских властей, и, в первую очередь Демократической партии.

- Демократическая партия в последнее время ведет четкую антироссийскую политику. Я убежден, что сценарий этих действий написан на Западе, а не в Молдове, - отметил Игорь Додон.

Глава государства выразил надежду, что последние события не приведут к дестабилизации в стране по украинскому сценарию, как этого желают демократы и унионисты в Молдове, а также их «кураторы» на Западе.

Румыния запретила самолету с Рогозиным на борту перелет через свою территорию.


 
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