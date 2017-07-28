Рогозин: "Румынские власти поставили под угрозу пассажиров рейса самолета S7, женщин и детей"

Премьер-министр России Дмитрий Рогозин написал в Твитере, что самолет, который направлялся в Кишинев, вынужден был вернуться назад, поскольку «румынские власти поставили под угрозу пассажиров рейса самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады».

Пострадали 165 пассажиров

Самолет S7 с Рогозиным на борту вылетел из Москвы в пятницу в 11:53 мск и должен был приземлиться в Кишиневе в 16:30, сообщает РБК. Однако после облета закрывшей свое пространство для российских самолетов Украины лайнер, по данным сайта FlightRadar, покружил над территорией Венгрии и, так и не войдя в воздушное пространство Румынии, отправился в Минск.

«Регулярному рейсу S7-157 по маршруту Москва — Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту «санкционной персоны», — сообщила РБК пресс-секретарь Группы компаний S7 Анна Бажина. По ее словам, на борту самолета в этот момент находилось 165 пассажиров, включая 11 детей.

Бажина особо отметила, что S7 делает все возможное, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в Кишинев. В аэропорту Кишинева вылета обратного рейса ожидают 170 человек.

«Молдова имеет национальное достоинство!»

Подконтрольные ДПМ гражданские активисты и ветераны войны на Днестре протестовали перед зданием кишиневского международного аэропорта, куда должна была прибыть делегация российского вице-премьера Дмитрия Рогозина. Зона была окружена полицией, передает IPN. Рогозина назвали «российским коршуном, который хочет атаковать Республику Молдова». Демонстранты несут плакаты с лозунгами: «Молдова имеет национальное достоинство!», «Рогозин – персона нон-грата!», «Рогозин – вон из Молдовы!», «Российская армия - вон!».

Пикетчики еще до прилета делегации россиян предприняли попытки обыскать три автомобиля представительского класса, требуя у их водителей опустить стекла и показать, кто в салоне. Лишь вмешательство сотрудников государственной службы охраны помогло избежать инцидента, сообщает Инфотаг.

Пикетчиков отделяла от входа в зал официальных делегаций цепь из 15 сотрудников Пограничной полиции в касках и в специальном снаряжении. Командовал манифестантами глава ассоциации "Честь, достоинство и Родина" Влад Билецки и бывший замминистра внутренних дел РМ Генадие Косован, известный своей близостью к Демократической партии, а также бывший замглавы министерства обороны Александр Чимбримчук. Среди пикетчиков с мегафоном был замечен мужчина средних лет в униформе с нашивками вооруженных сил Украины.

Кто стоит за срывом прилета Рогозина

Игорь Додон заявил, что совместные действия правящей в Молдове партии и унионистских сил в Румынии привели к этому конфликту.

Глава государства отметил, что имеются данные о том, что МВД Молдовы было приказано не принимать российский самолет. Это говорит о том, что данная провокация не является спонтанной, и может нанести удар по Молдове.

- План был заранее тщательно подготовлен, - заявил президент Молдовы.

Глава государства жестко раскритиковал антироссийские действия молдавских властей, и, в первую очередь Демократической партии.

- Демократическая партия в последнее время ведет четкую антироссийскую политику. Я убежден, что сценарий этих действий написан на Западе, а не в Молдове, - отметил Игорь Додон.

Глава государства выразил надежду, что последние события не приведут к дестабилизации в стране по украинскому сценарию, как этого желают демократы и унионисты в Молдове, а также их «кураторы» на Западе, сообщает Вloknot-moldova.md.

Президент не намерен отменять запланированную на 29 июля поездку в Бендеры

Об этом он заявил на брифинге 27 июля. Глава государства отметил, что у него в Бендерах запланированы официальные встречи и участие в различных мероприятиях.

– Г-н Рогозин должен был принимать участие в них вместе со мной. Более того, должны были пройти беседы. Несмотря на то, что он не прилетел в Кишинев, я завтра поеду в Бендеры. У меня запланирована встреча с господином Красносельским, мы должны решить проблемы, которые касаются и нас, и их – молдавские школы, сельскохозяйственные земли, другие вопросы, которые мы завтра обсудим, – подчеркнул Додон.

Глава государства в этом году впервые посетит памятные мероприятия, посвященные 25-летию миротворческой операции в приднестровском регионе Республики Молдова. Додон призвал сторонников готовиться к протестам и быть готовым выйти в любой момент. Декларация о выводе российских войск, решение КС об отмене референдума, депортация российских депутатов и артистов, возвращение вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в Москву переполнило чащу терпения Игоря Додона, пишет Realitatea.md.

"Сегодня мне звонили тысячи людей, которые хотят в Кишиневе выйти на протест. Что нам еще делать, когда вы поднимаете унионистов и комбатантов и платите им сколько нужно? Хочу ответить всем гражданам, которые мне звонили: будьте готовы! Полиция, служба охраны вас защитzт. Будьте готовы, когда вам скажут быть в Кишиневе. Настал момент, когда нужно поставить точку. Они присылают унионистов и людей, выступающих за интересы Румынии, чтобы создавать нам проблемы. Я ничего не имею против румын, но не нужно вмешиваться в политику Молдовы", - сказал Додон.

Ренато Усатый: Плахотнюк пытается быть более антироссийским, чем Порошенко

Координатор правящей коалиции, лидер правящей ДПМ Влад Плахотнюк нагнетает обстановку вокруг Приднестровья, пытаясь быть более антироссийским, чем его бизнес-партнер, президент Украины Петр Порошенко. Такое мнение высказал в пятницу в социальных сетях председатель "Нашей партии", примар Бэлць Ренато Усатый.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он отметил, что "запрет на въезд российской делегации в Молдову для празднования 25-летия миротворческой операции в Приднестровье произошел через несколько дней после того, как фактический руководитель страны попросил ЕС и США помочь Молдове избавиться от "российского миротворческого присутствия".

В его понимании ради сохранения власти Плахотнюк пойдет на всё, вплоть до развязывания нового конфликта.

Богдан Цырдя: "За пару дней Румыния показала себя во всей красе"

"Вначале премьер Тудосе приехал и открыто поддержал кукловода, которого ненавидит вся страна, - пишет в соцсетях депутат-социалист Богдан Цырдя. - Потом пятеро граждан Румынии из КС запретили 3 миллионам молдаван иметь право на мнение и на референдум. Мол, молчите, быдло. Будете говорить, когда мы позволим. И выборы будут, когда мы разрешим.

И вот вишня на торте. Румыния уже диктует нам с кем встречаться, а с кем нет. Плевали они на то, что 200 молдаван не смогли увидеть родных, близких. Им главное, что Рогозин не приземлился.

Кстати, протестом у аэропорта против Рогозина руководил румынский депутат!

Другими словами, Румыния нас за людей не считает. А ведь мы независимая страна. Что будет если произойдет аншлюс, нетрудно догадаться.

Посольство РФ в РМ: "Недружественный, провокационный жест, направленный на подрыв двусторонних отношений"

Накануне посольство РФ в Молдове расценило действия молдавских властей, которые запретили въезд в страну группе российских граждан, как "недружественный, провокационный жест, направленный на подрыв двусторонних отношений". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом говорится в официальном Заявлении, опубликованном на сайте посольства.

"Посольство провело тщательную проверку обстоятельств инцидента в связи с очередным запретом молдавских пограничных органов на въезд в РМ российских граждан, в числе которых - известные деятели культуры и представители российских органов власти", - отмечается в Заявлении.

Согласно документу, "данные действия молдавских властей в канун визита вице-премьера России Дмитрия Рогозина, прибывающего сегодня в РМ по приглашению президента Игоря Додона", посольство воспринимает как "недружественный, провокационный жест, направленный на подрыв двусторонних отношений".

"Складывается впечатление, что запрет на въезд группы россиян - это очередной спланированный шаг политических сил, заинтересованных в нагнетании антироссийских настроений и ухудшении общего климата российско-молдавских отношений. Посол России в РМ Фарит Мухаметшин обсудил сегодня сложившуюся ситуацию с главой молдавского государства Игорем Додоном, который категорически осудил задержание российских граждан и обещал предпринять конкретные меры в этой связи", - отмечает посольство.