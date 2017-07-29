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Застрявшие в Кишиневе: Сыну генпрокурора России и чиновникам аппарата Рогозина не дают вернуться в Москву
29.07.2017

Молдавские власти не дают разрешение на вылет из Кишинева в Москву российского чартера - в нем находится группа российских бизнесменов и четверо представителей протокола вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

«Насколько мне известно, по этой же причине не может взлететь самолет сына генпрокурора РФ, бизнесмена Игоря Чайки, прилетавшего в Кишинев на деловые переговоры»,— сообщил “Ъ” источник в аппарате правительства.

Он уточнил, что накануне ночью молдавские власти развернули группу российских офицеров, которые везли 75 комплектов медалей «За укрепление боевого содружества» миротворцам (всех трех государств).


 
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