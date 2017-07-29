Додон объявил, что не примет участие в мероприятиях, организованных в приднестровском регионе

Президент Игорь Додон объявил, что не будет участвовать в мероприятиях, организованных в приднестровском регионе по случаю 25-летия миротворческой миссии. В сообщении на Facebook глава государства отмечает, что решение было принято вместе с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским в контексте „Президент Игорь Додон объявил, что не будет участвовать в мероприятиях, организованных в приднестровском регионе по случаю 25-летия миротворческой миссии. В сообщении на Facebook глава государства отмечает, что решение было принято вместе с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским в контексте „провокационных событий, которые произошли в пятницу в адрес делегации из Российской Федерации”, передает IPN.

„Мы встретимся позже, отдельно, чтобы продолжить дискуссии о сближении между двумя берегами Днестра. Я буду действовать решительно для территориальной реинтеграции Республики Молдова, несмотря на вызовы и провокации со стороны тех, кому выгодна слабая Молдова и подчиненная политически и финансово. У Молдовы есть будущее, как нейтральное и крепкое государство, несмотря на всех антигосударственников”, пишет Игорь Додон.

В начале текущей недели президент Игорь Додон заявил, что будет участвовать в мероприятиях, организованных в приднестровском регионе по случаю 25-летия миротворческой миссии. Глава государства также сказал, что предоставит государственные награды российским миротворцам „в знак высокой признательности за их миссию в регионе”. В этих мероприятиях должна была принять участие и российская делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Российский чиновник, однако, не приехал в Кишинев, он отметил, что самолет, который направлялся в Кишинев, вынужден был вернуться назад, поставив под угрозу жизни пассажиров. Рогозин написал на своей странице в социальной сети: „Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады”.

Румыния не позволила самолету войти в свое воздушное пространство на том основании, что среди пассажиров оказался человек, против которых действуют санкции ЕС. Санкции наложены против Российской Федерации и ряда официальных лиц этой страны, в том числе против вице-премьера Рогозина в результате аннексии Крыма. провокационных событий, которые произошли в пятницу в адрес делегации из Российской Федерации”, передает IPN.

„Мы встретимся позже, отдельно, чтобы продолжить дискуссии о сближении между двумя берегами Днестра. Я буду действовать решительно для территориальной реинтеграции Республики Молдова, несмотря на вызовы и провокации со стороны тех, кому выгодна слабая Молдова и подчиненная политически и финансово. У Молдовы есть будущее, как нейтральное и крепкое государство, несмотря на всех антигосударственников”, пишет Игорь Додон.

В начале текущей недели президент Игорь Додон заявил, что будет участвовать в мероприятиях, организованных в приднестровском регионе по случаю 25-летия миротворческой миссии. Глава государства также сказал, что предоставит государственные награды российским миротворцам „в знак высокой признательности за их миссию в регионе”. В этих мероприятиях должна была принять участие и российская делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Российский чиновник, однако, не приехал в Кишинев, он отметил, что самолет, который направлялся в Кишинев, вынужден был вернуться назад, поставив под угрозу жизни пассажиров. Рогозин написал на своей странице в социальной сети: „Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады”.

Румыния не позволила самолету войти в свое воздушное пространство на том основании, что среди пассажиров оказался человек, против которых действуют санкции ЕС. Санкции наложены против Российской Федерации и ряда официальных лиц этой страны, в том числе против вице-премьера Рогозина в результате аннексии Крыма.