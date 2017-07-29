Риск заболеть гепатитом В в течение жизни в Молдове составляет 60 процентов

Согласно критериям Всемирной организации здравоохранения, Республика Молдова может быть квалифицирована как зона со средней эндемичностью по вирусному гепатиту B (частота колеблется в пределах 2-7%, риск заражения в течение жизни составляет 20-60%).

Индекс заболеваемости острым вирусным гепатитом снизился с 15,88 случаев на 100 тыс. населения в 2001 году до 0,65 в 2016 году. Данные представлены Национальным центром общественного здоровья в контексте отмечаемого 28 июля Всемирного дня борьбы с гепатитом, передает IPN.

Уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом C также сократился с 3,39 до 1,22, вирусным гепатитом D – с 1,47 до 0,07, но он превышает показатели в европейских странах.

Население страны получает прививки против вирусного гепатита B. Вакцинация является бесплатной и включена в Национальную программу иммунизации.

Всемирный день борьбы с гепатитом проходит в этом году под лозунгом „Уничтожим гепатит!” и предусматривает ряд мероприятий, касающихся информирования населения о профилактике вирусных гепатитов, при активном участии работников медико-санитарных учреждений.