Открытое обращение Вячеслава Платона к дипломатам и правозащитникам: "Плахотнюку не удалось меня сломить"

Чрезвычайным и Полномочным Послам,

аккредитованным в Республике Молдова

Главе Миссии ОБСЕ

Руководителю Офиса Совета Европы в Кишинёве

Главе Миссии ООН в Республике Молдова

Правозащитным организациям

Уважаемые дамы и господа,

Вынужден обратиться к Вам с открытым письмом в связи с продолжающимися грубейшими нарушениями моих гражданских прав и свобод. Всё молдавское общество на протяжении последних 12 месяцев было свидетелем того, как Плахотнюк пытался заставить замолчать, морально сломить и уничтожить меня, как его оппонента и одного из ключевых свидетелей кражи миллиарда из банковской системы страны.

Мой незаконный арест в Украине, не менее незаконная экстрадиция в Молдову, уголовное дело, основанное лишь на бездоказательном доносе Илана Шора, засекреченные судебные заседания, удаление меня из процесса и тотальная изоляция, кампании по дезинформации и демонизации в сми, преследование и запугивание всех, кто со мной работал в последние годы – всё это проявление страхов Плахотнюка. Он никого так не боится, как он боится меня!

Именно поэтому у моей тюремной камеры круглосуточно находятся не менее 20 сотрудников спецназа, а под окном автоматчики. Именно поэтому меня удалили из процесса, лишили доступа к информации, а прессу держат на расстоянии, на котором можно только перекрикиваться. Именно поэтому мои адвокаты не могут попасть ко мне, когда есть необходимость, а их самих уже затаскали по прокуратурам и судам. Именно поэтому против меня продолжают возбуждать уголовные дела, «достойные» включения в сборники лучших анекдотов про прокуроров.

Плахотнюку не удалось меня сломить. Что бы он ни делал против меня, никто ему не верит. Всем уже давно очевиден заказной характер этой расправы. Моё дело используется в качестве дымовой завесы для того, чтоб скрыть от общества истинных организаторов, исполнителей и бенефициаров кражи миллиарда.

Уважаемые дамы и господа,

На примере моих судебных процессов при желании можно подготовить специальный курс о том, как не должна работать судебная система.

Я призываю Вас наглядно убедиться в том, как деградировала молдавская юстиция. Буду благодарен, если представители Вашего диппредставительства, миссии, организации смогут лично прийти на один из судебных процессов против меня для мониторинга происходящего. И дело не только в Платоне — личном и политическом оппоненте Плахотнюка. Дело в том, что любой человек имеет право на справедливый суд, на соблюдение своих прав и свобод, вне зависимости от того, что ему инкриминируют. Тем более важен мониторинг, когда речь идёт об общественно значимых и резонансных делах заказного характера.

С уважением,

Вячеслав Платон ПУ-13