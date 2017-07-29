29 Июля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Отстранение от должности Дорина Киртоакэ это сведение счетов между бывшими коллегами по альянсу, мнение
29.07.2017

Игры, в которые вовлечена Республика Молдова в том, что касается отношений с Российской Федерацией, могут привести к большой опасности для мира на Днестре. Такие заявления были сделаны в рамках передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова, передает IPN.

Политолог Эрнест Варданян считает все действия, которых предприняли молдавские власти по отношению к российской делегации, которая должна была принять участие в мероприятиях, посвященных 25-летию создания миротворческой миссии на Днестре, имели место, потому что так было запланировано. По его мнению, Республика Молдова не должна играть в чужие игры, а должна заниматься собственным благополучием. „Мы должны заниматься вопросами роста экономики, но не позволять навязывать нам геополитические игры. Внутри страны нам не дают заниматься экономикой и обеспечением достойной жизни для граждан. В региональном плане нас толкают на нарушение установленного хрупкого мира”, - сказал Варданян.

Директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности Валериу Осталеп сказал, что действия молдавских властей были весьма предсказуемыми и были срежиссированы. „Все эти дешевые провокации, все эти элементы являются частью большой игры, в которой участвует не только Молдова”, - сказал Валериу Осталеп. По его мнению, для интересов Республики Молдова это проблема, потому что с экономической точки зрения не произойдет ничего хорошего.

В то же время Валериу Осталеп отметил, что Республика Молдова никогда не была русофобной и, конечно, никогда не будет. Кроме того, нужно понимать, что влияние русского языка в Молдове в ближайшие годы будет расти.


 
Количество просмотров:
47
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.