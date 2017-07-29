Отстранение от должности Дорина Киртоакэ это сведение счетов между бывшими коллегами по альянсу, мнение

Игры, в которые вовлечена Республика Молдова в том, что касается отношений с Российской Федерацией, могут привести к большой опасности для мира на Днестре. Такие заявления были сделаны в рамках передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова, передает IPN.

Политолог Эрнест Варданян считает все действия, которых предприняли молдавские власти по отношению к российской делегации, которая должна была принять участие в мероприятиях, посвященных 25-летию создания миротворческой миссии на Днестре, имели место, потому что так было запланировано. По его мнению, Республика Молдова не должна играть в чужие игры, а должна заниматься собственным благополучием. „Мы должны заниматься вопросами роста экономики, но не позволять навязывать нам геополитические игры. Внутри страны нам не дают заниматься экономикой и обеспечением достойной жизни для граждан. В региональном плане нас толкают на нарушение установленного хрупкого мира”, - сказал Варданян.

Директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности Валериу Осталеп сказал, что действия молдавских властей были весьма предсказуемыми и были срежиссированы. „Все эти дешевые провокации, все эти элементы являются частью большой игры, в которой участвует не только Молдова”, - сказал Валериу Осталеп. По его мнению, для интересов Республики Молдова это проблема, потому что с экономической точки зрения не произойдет ничего хорошего.

В то же время Валериу Осталеп отметил, что Республика Молдова никогда не была русофобной и, конечно, никогда не будет. Кроме того, нужно понимать, что влияние русского языка в Молдове в ближайшие годы будет расти.