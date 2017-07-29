Эстрадный певец Рикки Ардезяну арестован на 30 суток по обвинению в сутенерстве

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Эстрадного певца Рики Ардезяну обвиняют в сутенерстве. Музыканта арестовали на 30 суток. Предварительный срок он будет отбывать в столичной 13-ой тюрьме.
Информацию для Публика ТВ подтвердил замначальника Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк.
По данным следствия, Ардезяну познакомился с двумя девушками и убедил их заниматься проституцией. Певца задержали. Первая инстанция отпустила музыканта под домашний арест. Однако Апелляционная палата это решение отменила, и отправила Рики Ардезяну в следственный изолятор.
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