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Эстрадный певец Рикки Ардезяну арестован на 30 суток по обвинению в сутенерстве
29.07.2017

Эстрадного певца Рики Ардезяну обвиняют в сутенерстве. Музыканта арестовали на 30 суток. Предварительный срок он будет отбывать в столичной 13-ой тюрьме.

Информацию для Публика ТВ подтвердил замначальника Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк.

 По данным следствия, Ардезяну познакомился с двумя девушками и убедил их заниматься проституцией. Певца задержали. Первая инстанция отпустила музыканта под  домашний арест. Однако Апелляционная палата это решение отменила, и отправила Рики Ардезяну в следственный изолятор.


 
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