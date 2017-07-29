Помидоры и огурцы дешевеют, а картофель дорожает

Помидоры и огурцы на рынке дешевеют. Если на прошлой неделе килограмм огурцов стоил 7-8 леев, то теперь стоит от 4 леев. Неделю назад за килограмм помидоров люди платили более 8 леев, а теперь будут платить от 6 леев. Подорожал, однако, картофель, который стоит от 6 леев, по сравнению с 4 леями как на прошлой неделе, передает IPN.

Цена кабачков не изменилась, так же, как и на прошлой неделе, они стоят 4 лея. Килограмм баклажанов стоит 7 леев. За килограмм сладкого перца покупатели должны заплатить 6-7 леев. Початок кукурузы можно купить по 4 лея. Петрушка и укроп продается за два лея пучок, а пучок редиса по 20 леев.

Килограмм персиков можно купить за 10 леев. Арбузы продаются по 3 лея за килограмм, а дыня по 8 леев. Килограмм черной смородины стоит 45 леев, а килограмм малины можно купить за 35 леев.

На лотках появился кизил, который стоит 20 леев за килограмм и сливы, которые стоят 10 леев.

Живой карп стоит от 30 леев/кг, а сом - 75 леев. Десяток яиц стоит 15 леев.