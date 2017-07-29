Супруга мэра Оргеева Илана Шора Жасмин запела на румынском языке

Супруга примара Оргеева Илана Шора, популярная российская певица Жасмин исполнила легендарную композицию Романтикэ из репертуара Софии Ротару.

Произошло это на грандиозном музыкальном фестивале "Жара", который проходит в Баку. Это самый масштабный фестиваль в СНГ, сообщает kp.md. Специально для его проведения на берегу моря был построена сцена, а концертный зал вмещает 10 тысяч человек!

На фестивале выступают представители эстрадной элиты из России, Азербайджана, ближнего и дальнего зарубежья. Сюрпризом фестиваля стало то, что Жасмин исполнила песню "Романтикэ" на румынском языке, языке оригинала. Текст песни принадлежит выдающемуся молдавскому поэту Григоре Виеру, музыку написал молдавский композитор Анатол Кирьяк. Жасмин неоднократно признавалась в искренней любви к Родине своего супруга, предпринимателя, политика, примара Оргеева Илана Шора. Их дети получили молдавское гражданство. Известная российская певица считает своим долгом поддерживать и пропагандировать молдавскую культуру.

После выступления на фестивале "Жара" Жасмин отметила: "Хочу сказать спасибо авторам Анатолию Кирияку и Григорию Виеру за эту замечательную песню! Спасибо Софье Михайловне, за то, что подарила этой песне долгую жизнь!!! "

Следует отметить, что Жасмин много и охотно выступает в Молдове. Без ее участия не обходится практически ни одно из культурно-массовых мероприятий в Оргееве. Помимо этого, она лично патронирует оргеевский детский вокальный коллектив "Дулче-бенд"и поддерживала участницу этого ансамбля Юлиану Берегой на шоу "Голос". Знаменитая "Романтикэ", спетая Жасмин, станет настоящим подарком всем жителям Молдовы. Концерт будет транслироваться на одном из главных российских каналов.