Секретный план власти

С каждым днем все очевидней, что у нашей власти есть секретный план, связанный со следующими парламентскими выборами. Иначе действиям, предпринятым в последнее время нашими властями, нет логического объяснения.

Лучшим тому примером может послужить окончательный вариант Закона о вводе смешанного голосования. Против всякой логики власти приняли все условия, выдвинутые президентом Додоном, а они существенно увеличивает шансы социалистов на следующих выборах. Если при пропорциональной системе, по данным опросов, социалисты могли бы получить более половины депутатских мандатов, тогда после ввода смешанного голосования, количество депутатских мандатов, полученных социалистами, возрастет за счет мандатов, предназначенных для диаспоры (самая многочисленная – в РФ) и Приднестровья, где влияние партии существенно преобладает.

Учитывая все вышеизложенное, в действиях властей не отслеживается логика, но вместе с тем становится очевидным, что существует некий план, детали которого неизвестны общественности, и который будет применен позже. В связи с этим можно попытаться предположить, каков этот секретный план, и в этом смысле есть всего два предположения.

Первое: Так как писали некоторые СМИ, возможно, что нынешняя власть готовится к своему уходу, который будет в пользу социалистов. Точнее, нынешняя власть делает все возможное, чтобы сосредоточить как можно больше власти в руках социалистов, взамен на последующую протекцию. Несомненно, при списке грехов нашей власти, этот момент приобретает особенную значимость. Это просто предположение, но учитывая, что о нем все-таки ходят слухи, его не стоит сбрасывать со счетов.

Второе: Этими уступками власть пытается усыпить бдительность социалистов и Игоря Додона, чтобы в момент, когда они почувствуют себя победителями, нанести сильный решающий удар. Не секрет, что наша власть мастер наносить такие удары. Именно так произошло с ЛДПМ и ЛП. Удар был нанесен тогда, когда его меньше всего ждали, а последствия стали катастрофическими. Учитывая поведение и стиль нашей власти, такой сценарий далеко не исключен.

Итак, которое из этих двух предположений ближе к реальности? Каков секретный план власти?

Думитру Спэтару