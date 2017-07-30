Главный либерал Молдовы сам себя высек, назвав «фраером»

Михай Гимпу не может молчать – это для него совершенно неестественно. А потому комментариев он дает много, и большинство из них, как мы уже привыкли, весьма провокационные. И оскорбительные.

В субботу главный либерал Молдовы отмечать день национального гимна Румынии. Да, вот такие праздники у человека! Который, к слову, баллотировался в президенты Молдовы, чтобы… лишить ее государственности. Сам в этом признавался.

Потом к Михаю Теодоровичу подошли журналисты, спросили, какую оценку он даст заявлению российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, который назвал румынские власти «гадами» за то, что они запретили доступ в свое воздушное пространство самолету, на борту которого он находился, и подвергли жизни граждан опасности. Между прочим, разумное замечание, ведь самолеты пришлось долгое время находиться в воздухе. А топливо не имеет свойства самовосполняться.

- Таков характер русских, - считает Михай Гимпу, - Но на самом деле эти речи доказывают, что этот человек – не государственный деятель. Он фраер! Независимо от того, что происходит, политик не может позволить себе использование таких слов. Когда ты так говоришь, значит, ты таков, кем называешь других.

Удивительный человек! Если исходить из его логики, Гимпу сам себя заклеймил «фраером». Унтерофицерская вдова... Сами знаете продолжение. В общем, тьфу на него.

Вообще, каждый житель Молдовы знает – либерал за словом в карман не лезет. Как и его соратники. Что ж выходит, они не политики? Впрочем, да – учитывая, что правоохранители задерживают либерала за либералом, и все, как один, подозреваются в коррупции. Они бизнесмены, причем причем далекие от понятия чести и совести. О характере русских он рассуждает... Тьфу на него еще раз.

Никита ЗВЕРЕВ

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