30 Июля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Главный либерал Молдовы сам себя высек, назвав «фраером»
30.07.2017

Михай Гимпу не может молчать – это для него совершенно неестественно. А потому комментариев он дает много, и большинство из них, как мы уже привыкли, весьма провокационные. И оскорбительные.

В субботу главный либерал Молдовы отмечать день национального гимна Румынии. Да, вот такие праздники у человека! Который, к слову, баллотировался в президенты Молдовы, чтобы… лишить ее государственности. Сам в этом признавался.

Потом к Михаю Теодоровичу подошли журналисты, спросили, какую оценку он даст заявлению российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, который назвал румынские власти «гадами» за то, что они запретили доступ в свое воздушное пространство самолету, на борту которого он находился, и подвергли жизни граждан опасности. Между прочим, разумное замечание, ведь самолеты пришлось долгое время находиться в воздухе. А топливо не имеет свойства самовосполняться.

- Таков характер русских, - считает Михай Гимпу, - Но на самом деле эти речи доказывают, что этот человек – не государственный деятель. Он фраер! Независимо от того, что происходит, политик не может позволить себе использование таких слов. Когда ты так говоришь, значит, ты таков, кем называешь других.

Удивительный человек! Если исходить из его логики, Гимпу сам себя заклеймил «фраером». Унтерофицерская вдова... Сами знаете продолжение. В общем, тьфу на него.

Вообще, каждый житель Молдовы знает – либерал за словом в карман не лезет. Как и его соратники. Что ж выходит, они не политики? Впрочем, да – учитывая, что правоохранители задерживают либерала за либералом, и все, как один, подозреваются в коррупции. Они бизнесмены, причем причем далекие от понятия чести и совести. О характере русских он рассуждает... Тьфу на него еще раз.

Никита ЗВЕРЕВ

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.


 
Количество просмотров:
37
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.