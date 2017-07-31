Молодые врачи и педагоги из провинции: Пусть наши города и села сгниют – мы лучше в Кишиневе кофе варить будем

Неоднократно от своих сверстников я слышал слова пренебрежения, сказанные в отношении молдавских районов или, иначе говоря, провинции – дескать, страна и так у нас беднейшая в Европе, так зачем же им связывать свою жизнь с местом, где все в разы хуже, чем в Кишиневе. Причем, как правило, говорят так именно те, кто сам родом не из столицы, но, оказавшись в ней, решил поливать грязью родные места и рьяно открещиваться от всякой связи с ними.

Не едут в районы далеко не из-за работы. Для тех же врачей и педагогов рабочие места есть. Кроме того, в районах готовы предоставить молодежи квартиры для проживания и выделить подъемные. Но молодые люди отказываются, а потом возмущаются, что государство, за счет которого они учились в университетах, просит возместить потраченные суммы. Я слышу от своих сверстников: «Куда нам ехать, если там, в районах, плохие условия, а инфраструктура оставляет желать лучшего». Да, это так. Но к этому вопросу следует подходить с другой стороны: а как ситуация может измениться, откуда взяться инфраструктуре, если никто не работает на местах?

Конечно, врач не должен заниматься, скажем, благоустройством районных территорий, но он все равно остается звеном в цепи процессов модернизации. Судите сами: нет врачей в больнице – некому лечить пациентов, нет пациентов – больница просто-напросто становится не нужна. Нет больницы, нет школ (ведь педагоги зачастую отказываются ехать в районы по тем же причинам), повышаются темпы оттока населения. Село/город умирает.

Скажите мне, дорогие сверстники, в чем в данном случае виновно государство? Оно не лезет к вам в головы, чтобы выкурить оттуда всякую любовь ко всему в Молдове, что находится за пределами Кишинева. С себя надо начинать.

Тянуться к столице – это нормально. Жить здесь лучше, но коль уж вы сюда перебрались – сохраните уважение к родным местам, где вы, между прочим, могли бы пригодиться. Но вы решили по-другому, и многие из вас, оставшись в Кишиневе, сейчас работают в пиццериях и пабах. Скромнее надо быть.