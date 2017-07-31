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Протестующие требуют от ЕС санкций против тех, кто проголосовал за смешанную систему
31.07.2017

Участники акции протеста, состоявшейся в воскресенье, 30 июля, перед зданием парламента, призвали ЕС применить санкции против тех, кто принял смешанную избирательную систему, несмотря на отрицательные заключения международных организаций, передает IPN.

Требование содержится в резолюции, принятой по итогам митинга, и предусматривает введение запрета на передвижение в европейском пространстве для 74 депутатов, которые проголосовали за закон, а так же против лидеров ДПМ, ПСРМ и ЕНПМ, ”до отмены закона в парламенте”. Кроме того, участники поддержали инициативу проведения следующей акции протеста 17 сентября и выразили открытость участвовать во всех мероприятиях, организованных в ближайшем будущем против изменения избирательной системы. Протестующие также потребовали совершенствования пропорциональной системы голосования, обеспечивающая свободное участие в выборах и обратились к учреждениям Европейского союза и США и в дальнейшем поддерживать демократизацию Молдовы.

Перед протестующими выступили с речами активисты и представители непарламентских партий. Лидер ПДС Майя Санду заявила, что закон об изменении избирательной системы был придуман властями для того, чтобы „украсть наши голоса и оставаться далее у власти вопреки воле народа. То, что делают они, это диктатура. Они нас превращают в самую бедную и коррумпированную страну. У нас нет их денег, но мы сильны, когда мы вместе и боремся за одно и то же, чтобы честные люди работали в этой стране”, - добавила председатель ПДС.

Лидер ППДП Андрей Нэстасе сказал, что политический класс нужно заменить, чтобы пришли честные люди, профессионалы, которые принимали бы выгодные для государства законы. „Мы предлагаем ввести закон о люстрации, расширенный не только на коммунистическую систему, но и на неокоммунистическую, для тех, кто несет ответственность за кражу миллиарда, тех, кто не имеет права работать даже вахтером в государственных учреждениях. Все те, кто несет ответственность за эти беззаконья, должны находиться в тюрьме, все эти люди не должны быть в коридорах власти, они должны сидеть на скамье подсудимых”, - заявил Андрей Нэстасе. Кроме того, он выдвинул идею полной конфискации имущества всех тех, кто вовлечен в различные преступления.

После протеста перед зданием парламента толпа направилась к штаб-квартире ПСРМ, Генеральной прокуратуры, Министерству внутренних дел, администрации президента и к штаб-квартире ДПМ.


 
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