Рогозин сделал щит из женщин и детей, чтобы приехать в Молдову, украинский журналист

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин „спрятался” за женщинами и детьми на борту самолета, чтобы попасть в Республику Молдова. Об этом написал в своем блоге „Радио свобода” украинский журналист Виталий Портников, который уточняет, что по возвращении в Москву Рогозин „в наглой форме” пригрозил Румынии местью, отмечает IPN.

„Он прикрывается заботой о женщинах и детях пассажирами самолета, жизни которых были в опасности в результате решения Бухареста. Но Рогозину не пришло в голову, не садиться на борт самолета, зная, что находится под санкциями? Женщины и дети должны были служить для него живым щитом, с помощью которого должен был вылететь в Молдову и отметить день оккупантов. Просто в этот раз ему не повезло”, отмечает журналист.

Координатор отдела Черноморского университетского фонда Петришор Пею отметил для ziare.com, что Дмитрий Рогозин является эксцентричным персонажем даже для русского стандартного, у него интересный карьерный рост в Кремле.

Специальный представитель президента Владимира Путина в приднестровском регионе Молдовы Дмитрий Рогозин угрожает санкциями в адрес лиц, которые в минувшую пятницу запретили российскому самолету проникнуть в воздушное пространство Румынии, тем самым сорвав его визит в Республику Молдова.

Такое заявление сделал Дмитрий Рогозин в субботу в интервью, часть которого была показана на телеканале Россия 24. „Ответ, конечно, будет. Мы точно определим, кто принял эти решения в Кишиневе, Бухаресте, Будапеште, Брюсселе. Мы выявим людей, которые принимали эти решения. Наши санкции будут соответствующими”, - предупредил российский вице-премьер.

Международная пресса уточняет, что Венгрия так же не позволило самолету, в котором находился Рогозин, приземлиться на своих аэропортах до прояснения ситуации, так что самолет был вынужден приземлиться именно в Беларуси.

Румыния не позволила самолету проникнуть в воздушное пространство страны, поскольку среди пассажиров оказался человек, против которого действуют санкции ЕС. Санкции были наложены против Российской Федерации и ряда официальных лиц этой страны, в том числе вице-премьера Рогозина в результате аннексии Крыма.