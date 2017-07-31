Как нас обманывают в супермаркетах

Об обмане покупателей мы слышим ежедневно. Магниты под чашами весов на рынке и особым образом «настроенные» ручные весы – это уже вчерашний день. Без зазрения совести, столичные супермаркеты практикуют новый метод.

Новый метод заключается в продаже уже взвешенной продукции по умышленно завышенной цене, сообщает actualitati.md.

Недавно, одна из пользовательниц социальной сети поделилась курьезным случаем. Решив приобрести к столу дорогостоящей колбасы, женщина попросила отрезать ей половину от заранее взвешенной палки с нарезкой, на которой был уже был ценник.

В тот момент, когда продавщица протянула ей пакет с нарезанным мясным изделием, женщина поняла, что половины палки ей не хватит и попросила продать ей и вторую половину, но уже без нарезки, так как спешила. Взвешивались обе половины колбасы отдельно, и ценники, соответственно, на них разные.

Возмутительно то, что сумма половин колбасы меньше, чем та, что была на ценнике взвешенной палки на 5 леев. Проверить насколько обоснованы слова женщины редакция решила на личном опыте.

Разузнать насколько не соответствуют цены на уже взвешенные колбасы, фактическим мы решили посетив один из крупнейших столичных магазинов. «Объект эксперимента» выбирался тщательно, а для чистоты взвеса бралась наиболее свежая палка, чтобы несоответствие в цене нельзя было списать на усыхание колбасы.

В конечном итоге выбор пал на палку сырокопченой колбасы «Salam de cognac» фирмы «Basarabia Nord», ценник которой сообщает, что нам придется отдать за нее 78 леев и 48 банов.

Далее предстояло повторить сценарий с нарезкой и покупкой палки колбасы двумя отдельными половинами. Проследовав к прилавку, чтобы осуществить задуманное, продавщица любезно сообщила, что нарезка уже взвешенных колбас не практикуется.

Спустя несколько минут уговора женщина все-таки дает слабину, отрезает половину приглянувшейся нам палочки и начинает ее нарезать. На пакет с нарезанной колбасой женщина наклеила ценник 37 леев и 50 банов. После чего мы попросили женщину все-таки продать и вторую половину, объяснив это тем, что для стола может и не хватить половины. Оставшийся кусок, согласно весам супермаркета, оценили в 39 леев и 68 банов.

В конечном итоге, палка колбасы обошлась нам в 77 леев и 18 банов, в то время как на ценнике взвешенной колбасы было указано 78 леев и 48 банов.

Хотя, разница и вовсе не большая – 1 лей и 30 банов, но становиться жертвой чьей-то «смекалки» не дело. Кто знает, какой ценник в следующий раз захочется налепить на продукт продавцам или насколько округлят вес продукта не в пользу покупателя?