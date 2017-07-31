Майю Санду уличили в манипуляции общественным мнением

Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду и несколько сайтов, поддерживающих оппозицию, манипулируют общественным мнением, распространения ложную информацию. Они утверждают, что Публика ТВ подделала фотографию, которую использовала в ток-шоу Фабрика. На самом деле медиа аналитик Кристиан Табэрэ публично разъяснил причины ситуации и признал ошибку.

27 июля в эфире передачи Фабрика Кристиан Табэрэ прокомментировал фотографию, опубликованную в СМИ. Но еще до окончания эфира он понял, что снимок поддельный, и принес публичные извинения.

"Должен признать, что нас одурачили, а мы попали в ловушку. Фотография, которую мы показали, оказалась трюком. Нас обманули, поэтому я отзываю все мои комментарии о ней, а также те, которые касались jurnal.md и основывались на этом фото. Там была ссылка на линк к разделу сатиры и юмора. Я дал себя одурачить".

На следующий день с обвинениями на Публика ТВ обрушилась Майя Санду. Она заявила, что телеканал намерено подделал фото. Слова Кристиана Табэрэ, что снимок был размещен на сатирическом сайте, его признание ошибки и публичные извинения Санду предпочла не заметить.

Ее пост в социальных сетях растиражировали несколько сайтов, при этом ни один не обратился за комментариями к нашему телеканалу или Кристиану Табэрэ. jurnal.md, independent.md, и evzmd.md опубликовали предвзятую информацию, проигнорировали объяснения журналиста и дезинформировали общественность.

В ответ на такие манипуляции Кристиан Табэрэ сделал ряд уточнений в следующем эфире передачи Фабрика. Он еще раз отметил, что фотография была использована ошибочно, а также что она не имеет отношения к Публика ТВ, который не делал и не обрабатывал этот снимок.

"Я сделал необходимые поправки. . Ни Майя Санду, ни Партия действия и солидарности не обращались ко мне за комментариями, зато отреагировали очень жестко и выдвинули обвинения, вырвав слова из контекста. Они полностью проигнорировали факт, что я признал свою ошибку и принес публичные извинения. А ряд сайтов приписывают нам подделку фотографии и ее использование в преднамеренных целях".

Фотографию, которую по ошибке использовал телеканал, опубликовали в сетевой группе timesnewmoldovan. Она посвящена сатире и юмору, на ней высмеиваются персоны и события в Молдове и за рубежом.