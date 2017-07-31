Абсолютную победу одержали молдавские танцоры на Всемирных играх

Представлявшая Молдову на Всемирных играх-2017 в категории латиноамериканских танцев пара Габриэль Гоффредо – Анна Матуш выиграла золото.

В польском городе Вроцлав проходят Всемирные игры-2017. В категории латиноамериканских танцев победил молдавский дуэт Габриэль Гоффредо – Анна Матуш, уже бравший «золото» в таких соревнованиях в 2013 году в Колумбии.

– За парой Габриэль Гоффредо – Анна Матуш следуют российские танцоры Армен Цатурян – Светлана Гудыно и представляющие Францию Шарль-Гийом Шмидт и Елена Салихова, – рассказали организаторы этого конкурса.

Следующие Всемирные игры состоятся в 2021 году на родине великого спортсмена Карла Льюиса – в Бирмингеме, штат Алабама (США).