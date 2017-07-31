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Экономика
Последствия возможного прекращения внешнего финансирования РМ
31.07.2017

Общеевропейские партии Европейская народная партия и Альянс либералов и демократов за Европу выразили сожаление по поводу деградации „правового государства и демократических стандартов” в Молдове и потребовали приостановить выделение Кишинёву европейских средств.

Совместное обращение двух партий стало реакцией на смену избирательной системы в Молдове, отмечает политолог Дионис Ченушэ в аналитической статье для Агентства IPN.

Эти партии требуют прекратить любое европейское финансирование, а не только предоставление макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, которое уже сорвано из-за невыполнения Кишинёвом предварительных политических условий вследствие утверждения смешанной избирательной системы, пишет Дионис Ченушэ.

Политолог считает, что полное прекращение финансирования причинит ущерб целому ряду реформ в таких отраслях, как развитие сельских районов и сельского хозяйства, профессиональное обучение, энергетический сектор и т.д.

Это повредит и усилиям ЕС по популяризации преимуществ Углублённой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также поддержке обязательств, касающихся безвизового режима с ЕС.

Такое решение будет означать, что Соглашение об ассоциации переводится в режим ожидания (stand-by), пишет Дионис Ченушэ, который считает, что такой шаг может причинить ущерб интересам Евросоюза в Молдове.

„Полное прекращение финансовой помощи со стороны ЕС стало бы серьёзным ударом как для легитимности Демпартии, так и для всего процесса реформ, что оказалось бы пагубно для целей Евросоюза в Молдове”, - подчёркивает политолог.

В то же время, Ченушэ считает, что среди имеющихся у ЕС вариантов на первых местах должны стоять ужесточение предъявляемых условий и замораживание макрофинансовой помощи.


 
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