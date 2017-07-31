В Кишиневе обвинили российских миротворцев в предвзятости и симпатиях к Приднестровью

Власти Молдовы обвиняют российских миротворцев в предвзятости и симпатиях к непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

Об этом говорится в заявлении молдавского правительства, текст которого был обнародован в связи с 25-летием миротворческой операции в Приднестровье, передает "Интерфакс".

"Операция по поддержанию мира, которую некоторые так прославляют, превратилась в фактор сохранения приднестровского конфликта, поскольку предвзятость и симпатии российских миротворцев к сепаратистскому режиму Тирасполя являются совершенно очевидными" , – говорится в комментарии правительства Молдовы, , которое отмечается в эти дни.

Молдавские власти продолжают настаивать на многонациональной миссии с международным мандатом в Приднестровье, что создаст более благоприятную атмосферу для переговорного процесса по данному региону.

Кишинев утверждает, что миротворческая операция не заставила обеспечить демилитаризацию региона. Отмечается, что не было выполнено еще одно важное положение соглашения 1992 года: об обязательствах Вооруженных сил РФ (бывшей 14-й Армии Российской Федерации, дислоцированной в регионе) строго соблюдать принцип нейтралитета в отношении обеих сторон конфликта.

"О каком нейтралитете можно говорить, когда мы все видим, как в последнее время российские войска в Приднестровье проводят военные учения совместно с силовыми структурами сепаратистского режима Тирасполя, в том числе с форсированием реки Днестр. Более того, руководство РФ взяло на себя обязательство вести переговоры с РМ по соглашению о статусе, порядке и сроках вывода своих военных формирований с территории Молдовы. Данное соглашение, которое было обговорено в течение двух лет и подписано 21 октября 1994 года, осталось также на бумаге из-за отказа российской стороны выполнить его", – говорится в комментарии.

Правительство также отмечает, что Россия не выполнила обязательства по выводу своих войск из Приднестровья, взятых на себя в ходе саммита ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году.

Как сообщалось, 21 июля парламент Молдовы проголосовал за декларацию с требованием вывода российский войск со своей территории.