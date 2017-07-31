Украина предоставит РМ дополнительно 10 000 разрешений на провоз грузов по собственной территории

Украина представит Республике Молдова 10 000 дополнительных разрешений на провоз товаров по своей территории. Такое решение было принято в ходе заседания рабочей молдо-украинской группы в области транспорта, которое состоялось в конце прошлой недели в Кишиневе.

В ходе заседания, члены рабочей группы подвели итоги и проанализировали обстановку в отношении состояния моста соединяющего населенные пункты Унгурь и Броница, находящиеся на границе между РМ и Украиной, и установили, что данное сооружение готово для открытия и автомобильной и грузовой эксплуатации. Рассматривая информационные материалы по трассе Басарабяска-Березино, украинская сторона предложила молдавским коллегам направить на рассмотрение партнерам по развитию предложения по осуществлению финансирования технико-экономического обоснования на предмет эксплуатации данного сегмента железной дороги, который позволит товарным поездам из Республики Молдова доставлять грузы к южным морским портам Украины.

В общей сложности предстоит восстановить около 20 км. железной дороги, находящейся на территории Украины, и примерно 1,5 км находящихся на территории Молдовы, подчеркивается в пресс-релизе Минэкономики.

В ходе заседания был парафирован текст протокола по изменению Соглашения, заключенного между Правительством РМ и Кабмином Украины, о международном автомобильном сообщении, подписанного 20 марта 1993 года.

Анализ двустороннего сотрудничества в области воздушного транспорта, позволил сторонам договориться о том, что авиационные власти обеих стран проведут в самое ближайшее время встречу, главной целью которых станет уточнение технических подробностей Договора о воздушных услугах, касающихся либерализации рынка воздушного транспорта между РМ и Украиной.