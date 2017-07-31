Главная По факту смерти примара Сынджеры открыто уголовное дело По факту смерти примара Сынджеры, Михаила Лари, найденного с огнестрельным ранением головы, было открыто уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Информацию для realitatea.md подтвердил исполняющий обязанности прокурора Кишинева Виталий Сибов. На данный момент, уголовное дело ведется следователями Управления полиции Кишинева. Напоминаем, что примар города Сынджера Михай Лари был найден застреленным в голову вчера утром. По словам полиции, 55-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Администрацию Сынджеры Лари возглавил после победы на местных выборах в 2015 году. До этого был мэром пригорода с 1993 по 1999. Десятью годами позже стал вице-мэром коммуны.

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