Беременная молдаванка победила рак четвертой стадии

Жительница Молдовы вышла победительницей из борьбы с раком. Олеся сумела излечиться от рака на четвертой стадии, несмотря на скептицизм местных врачей. Самым неприятным оказалась временная потеря волос.

Олеся узнала о раке будучи беременной. Женщина начала быстро терять вес. Во время обследования в клинике врач диагностировал у женщины рак легких. Но молдавский эскулап ошибся, пишет bloknot-moldova.md.

- Это был ошибочный диагноз, потому что после первого сеанса химиотерапии я обратилась к другому врачу, он послал меня в Бухарест, в частную клинику. Были обнаружены неходжкинские лимфомы - это тоже своего рода рак, очень агрессивный, - рассказала Олеся.

Румынские медики сумели победить болезнь, но женщине пришлось пройти через ряд испытаний.

- Я плакала... У меня были довольно длинные волосы! Я не ожидала, что они выпадут в такой степени и так быстро, - говорит она

Олеся дает совет онкобольным пациентам: «не думайте, что ваши дни сочтены. Рак — это серьезная болезнь, но ее можно одолеть!».