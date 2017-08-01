ЛДПМ угрожает акциями гражданского неповиновения

Либерально-демократическая партия (ЛДПМ) угрожает массовыми акциями гражданского неповиновения. Председатель парламентской фракции ЛДПМ Тудор Делиу сообщил на брифинге в понедельник, что "благодаря действиям властей в РМ наступает смутное время, где всем правит страх и коррупция".

"Политический спрут Плахотнюк-Додон охватил всю республику, взяв под контроль все - от экономики до политики. А государственные институты, пренебрегают правами граждан", - считает он.

Говоря о смене избирательной системы, Делиу возмутился, что это решение "принято вопреки рекомендациям европейских институтов, в частности, Венецианской комиссии, а также мнениям граждан республики".

"Власть не смогла привести ни одного логичного аргумента в пользу данных изменений. Своими действиями она создает имидж Молдове в глазах, как Запада, так и Востока, как нестабильного и коррумпированного государства", - считает он.

Депутат призвал граждан "объединить усилия для борьбы за свои права, за то, чтобы не превратиться в рабов режима".

"ЛДПМ примет участие в мирных протестах, которые состоятся в сентябре. Но если они не дадут результата, то партия выведет людей на акции гражданского неповиновения. Власть должна понять, что расплата - неминуема и настанет уже в ближайшее время", - предупредил он.

Справка: ЛДПМ учреждена в декабре 2007 г. На данный момент представлена в парламенте пятью депутатами. Должность председателя партии с июня 2016 г. занимает экс-министр обороны Виорел Чиботару. Бывший лидер и основатель партии, экс-премьер-министр Влад Филат, которому за коррупцию по делу о краже из трех банков $1 млрд. суд вынес заключение на срок девять лет.