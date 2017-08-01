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Политика
Нэстасе возмущен кампанией по сбору для него подгузников
01.08.2017

Председатель партии "Платформа достоинства и правды" (DA) Андрей Нэстасе возмущен кампанией по сбору для него подгузников и требует от МВД установить и наказать инициаторов распространения аморальной информации.

На пресс-конференции в понедельник у здания МВД Нэстасе сообщил, что в его офисе незаконно установили прослушивающие жучки, в доме, в том числе, в спальне - видеокамеры. Кроме того, по его словам, взломали электронную почту, а семью - напугали.

"Я обратился в полицию с просьбой разобраться, кто и зачем меня преследует. Это дело рук Плахотнюка, который боится протестов. Министр внутренних дел Александр Жиздан - некомпетентный коррумпированный человек, без опыта работы в данной сфере, но владеющий миллионным имуществом в Молдове", - сказал лидер DA.

По его словам, "организаторы некультурной кампании против него пытались сорвать в воскресенье, 30 июля, протест перед парламентом, установив на месте сцены для проведения митинга, баннер с неприличным изображением".

"Правоохранительные органы должны защищать права граждан на свободную жизнь, но в мою частную жизнь и в жизнь моей семьи незаконно вторгаются, а полиция ничего с этим не делает. Вчера во время протеста я позвонил в полицию, прибывшие на место протеста правозащитники выбросили сложенные пакеты с подгузниками в мусорные баки, решив, таким образом, проблему. Сегодня я все утро звонил в полицию сектора Буюкань, чтобы поговорить с офицером, работающим над моей жалобой, однако, безрезультатно", - сказал Нэстасе.

Он говорит, что "решение этой безнравственной акции можно найти после снятия с должности Жиздана, которым должен заняться независимый прокурор, так как министр - пешка Плахотнюка, развивающая беззаконие в Молдове".

Справка: Во время воскресного митинга неизвестные распространяли листовки, на которых лидер DA был изображен в мокрых штанах. Также по центру Кишинева установили контейнеры для сбора подгузников для Нэстасе с подписью "Сделай доброе дело - пожертвуй подгузник для Андрея".


 
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