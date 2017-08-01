По всей стране снова объявлен желтый код метеоопасности из-за жары

В Молдову вернулся зной. По всей стране действует желтый код метеоопасности. Продержится жара до конца недели.

Сегодня на севере и на юге столбики термометров поднялись до 29-ти градусов, а в центре было +31. Правда, ощущалось это как +37 - таким был индекс температурного комфорта.

Завтра столбики термометров поднимутся до плюс 35 в тени, а к выходным температурный максимум вырастет до 38-ти градусов. Спасатели напоминают - в такую погоду крайне опасно разводить костры.

А врачи советуют пить больше воды, носить светлую одежду, защищать голову от солнца и избегать пребывания на улице в середине дня. Жарко и в соседней Румынии. В 15-ти уездах объявлен желтый код, а в среду его сменит оранжевый.