Число преступлений снизилось почти на 20% по сравнению с 2016 годом

В первые шесть месяцев число преступлений сократилось примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Отмечается также, что почти в 100% случаев злоумышленники задержаны.

По данным Генинспектората полиции, примерно на 40% сократилось число особо тяжких преступлений, а число тяжких правонарушений снизилось на 11%. Почти на четверть сократилось число преступлений средней и небольшой тяжести.

В первые полгода было совершено 69 убийств, в 67 случаях преступников задержали. Было также открыто 87 дел по статье нанесение тяжких телесных повреждений и 135 - по факту изнасилования. Все подозреваемые арестованы.

Кроме того, отмечается, что доверие граждан к полиции выросло на 21% по сравнению с прошлым годом.