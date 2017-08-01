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Общество
Число преступлений снизилось почти на 20% по сравнению с 2016 годом
01.08.2017

В первые шесть месяцев число преступлений сократилось примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Отмечается также, что почти в 100% случаев злоумышленники задержаны.

По данным Генинспектората полиции, примерно на 40% сократилось число особо тяжких преступлений, а число тяжких правонарушений снизилось на 11%. Почти на четверть сократилось число преступлений средней и небольшой тяжести.

В первые полгода было совершено 69 убийств, в 67 случаях преступников задержали. Было также открыто 87 дел по статье нанесение тяжких телесных повреждений и 135 - по факту изнасилования. Все подозреваемые арестованы.

Кроме того, отмечается, что доверие граждан к полиции выросло на 21% по сравнению с прошлым годом.


 
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