1 Августа 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Авто
Из-за отсутствия дорожной разметки машины часто сбивают пешеходов на зебрах
01.08.2017

Половина пешеходных переходов в столице не окрашена. Дорожной разметкой муниципальные службы занимаются с конца мая. Однако дело идет медленно, зебры водители замечают не сразу. В итоге - за полгода на пешеходных переходах погибли четыре человека.

Пешеходы стараются осторожно переходить дорогу, особенно в тех местах, где разметки практически не видно.

"Перед тем, как перейти дорогу, смотрю налево и направо. Если на дороге есть машины, пропускаю их и только потом перехожу дорогу."

"Я работаю врачом в больнице скорой помощи, и к нам очень много привозят пациентов, сбитых на зебре."

За полгода в только в столице на пешеходных переходах произошло более 120 аварий, четыре человека погибли.

"В идеале на дороге не только разметка должна быть хорошо видна, но и светофоры должны быть на зебрах."

За два с половиной месяца столичные власти покрасили лишь половину пешеходных переходов.

"Наносим разметку, только если дорожное полотно подготовлено должным образом. К тому же все зависит от погоды. Как только условия позволяют, сразу приступаем к работе."

В этом году на дорожную разметку и установку новых знаков из муниципального бюджета выделили около десяти миллионов леев.


 
Количество просмотров:
46
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.