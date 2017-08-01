Из-за отсутствия дорожной разметки машины часто сбивают пешеходов на зебрах

Половина пешеходных переходов в столице не окрашена. Дорожной разметкой муниципальные службы занимаются с конца мая. Однако дело идет медленно, зебры водители замечают не сразу. В итоге - за полгода на пешеходных переходах погибли четыре человека.

Пешеходы стараются осторожно переходить дорогу, особенно в тех местах, где разметки практически не видно.

"Перед тем, как перейти дорогу, смотрю налево и направо. Если на дороге есть машины, пропускаю их и только потом перехожу дорогу."

"Я работаю врачом в больнице скорой помощи, и к нам очень много привозят пациентов, сбитых на зебре."

За полгода в только в столице на пешеходных переходах произошло более 120 аварий, четыре человека погибли.

"В идеале на дороге не только разметка должна быть хорошо видна, но и светофоры должны быть на зебрах."

За два с половиной месяца столичные власти покрасили лишь половину пешеходных переходов.

"Наносим разметку, только если дорожное полотно подготовлено должным образом. К тому же все зависит от погоды. Как только условия позволяют, сразу приступаем к работе."

В этом году на дорожную разметку и установку новых знаков из муниципального бюджета выделили около десяти миллионов леев.