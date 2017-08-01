Правительство актуализировало бюджетный прогноз на 2017-2019 годы

Утвержденный правительством бюджетный прогноз на среднесрочный период – 2018-2020 гг. – предусматривает актуализированные прогнозы макроэкономических показателей, предусмотренных в прежнем документе, на 2017-2019 гг. с расширением прогнозов и анализа по 2020 г. включительно.

В документе предусматривается, что рост ВВП в 2017 г. составит 4,5%, в 2018 г. – 3,5%, в 2019 г. – 4% и в 2020 г. – 4%. Что касается инфляции, то ее рост запланирован в пределах 5,5%, 5,9%, 5,3% и 5%, соответственно.

Обменный курс лея по отношению к доллару США будет равняться 20 леям в 2017 г., 21 – в 2018 г., 21,7 – в 2019 г. и 22,4 – в 2020 г. Рост экспорта прогнозируется на 150 млн. долларов в год, за исключением 2020 г. – 175 тыс. долларов. Импорт увеличится с 4,35 млрд. долларов в 2017 г. – до 5,025 млрд. долларов в 2020 г. Соответственно, с 2,1 долларов до 2,3 млрд. долларов увеличится отрицательный торговый баланс.

Среди приоритетных проектов, финансируемых из внешних источников: возрождение и развитие железнодорожного транспорта, который предусматривает осуществление проекта по реструктуризации и реорганизации железных дорог; строительство газопровода Унгень-Кишинев, который будет внедрен госпредприятием Vestmoldtransgaz; подключение Молдовы к электроэнергетической системе Румынии путем строительства ЛЭП Вулкэнешть-Кишинев.

Правительство ожидает, что с 2019 г. объем внешних грантов значительно сократится, особенно за счет уменьшения бюджетной поддержки со стороны ЕС. В то же время, по его мнению, бюджетная устойчивость, оцененная путем покрытия текущих расходов за счет доходов (без учета грантов), будет неуклонно улучшаться от дефицита в 0,7% в 2017 г. до профицита в 1,7% в 2020 г.

В числе основных задач документа, подготовленного в соответствии с целевыми показателями и обязательствами перед МВФ и другими партнерами по развитию, внедрение структурных реформ, укрепление государственных финансов, повышение эффективности использования бюджетных ресурсов и перенаправление имеющихся средств на приоритеты Национальной стратегии развития "Молдова-2020", Программы деятельности правительства на 2016-2018 г. и Соглашения об ассоциации РМ-ЕС.

В то же время в документе определены дополнительные меры, предусмотренные в программе правительственных реформ, в том числе повышение норм оплаты труда и осуществление приоритетных проектов, финансируемых за счет внешних источников. Их включение в документ будет обсуждаться в контексте второй оценки программы МВФ осенью 2017 г.