Додон: В 2007-2008 годах инвестиции в РМ были на уровне 800 млн. долларов в год - в 4 раза больше, чем сейчас

Президент Республики Молдова Игорь Додон провел анализ экономической ситуации в стране за последние несколько лет.

«На этом графике очень хорошо заметна динамика иностранных инвестиций по данным правительства. Инвестиции с 2007-2008 г. росли беспрецедентными темпами в истории Молдовы. Они достигли почти 800 млн. долларов за год, что в 4 раза больше, чем сейчас. Беспрецедентный скачек в истории Молдовы.

После 2009 г. последовал период замораживания инвестиций, что привело к проблемам в истории Молдовы с 2014-2015 г. (в 2014 г. было подписано соглашение об ассоциации с ЕС). Именно в этот период имеем беспрецедентную ситуацию, когда впервые инвесторы, испугавшись, начали отзывать инвестиции из страны. Основной страх - это хаос и политическая неопределенность», - сообщил президент.