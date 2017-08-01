Возврат украденного "миллиарда" протекает медленно. Чуть более 1,86 млрд. леев возвращено до 1 июля из трех ликвидированных банков - Banca de Economii, Unibank и Banca Socială.

Информация появилась на онлайн-панно украденного миллиарда, размещенном на сайте Министерства финансов. Сумма не сильно отличается от объявленной властями 1 апреля, пишет moldnews.md, со ссылкой на independent.md.

Если в первые несколько месяцев после размещения данных о возврате денег власти хвастались, что процесс проходит нормально, то в первые месяцы этого года все изменилось. По состоянию на 1 июля, по данным властей, возвращено около 1,86 млрд. леев, а эта сумма близка к объявленной 1 апреля - 1,74 млрд. леев.

Так, от продажи активов трех банков было возвращено чуть более 847 млн. леев, а от срочного кредита, выданный Национальным банком Молдовы на сумму 14 млрд. леев, было возвращено более одного миллиарда леев.

26 сентября 2016 года правительство (подконтрольное олигархическому режиму Влада Плахотнюка) во главе с Павлом Филипом решило переложить украденный в 2014 году миллиард из банковской системы на плечи граждан через процедуру взятия ответственности правительства перед парламентом.

Украденный миллиард долларов может быть возвращен за 2-3 года, а не 25 дет, как спекулируют некоторые эксперты и политические деятели. Об этом заявлял спикер Андриана Канду в сентябре прошлого года, в настоящее же время председатель парламента делает те же заявления, забыв, что уже прошел год после его заявлений. Тем не менее, он уверяет, что процесс "займет, может быть, чуть более 2-3 лет, но, конечно же, не 25".

Сейчас в интервью Deutsche Welle Канду утверждает, что из похищенных денег можно будет восстановить около 600 миллионов долларов менее чем за 25 лет.

"Я думаю, что мультиинституциональное усилие, а также помощь наших внешних партнеров помогут нам вернуть большую часть того миллиарда, который, по последней информации компании Kroll, составит 600 миллионов. Но главное не число, а прогресс, и в настоящее время мы вернули более миллиарда леев, которые будут перенаправлены на покупку ценных бумаг Национального банка, чтобы не платить еще и по проценты по ним. С другой стороны, у нас много замороженных активов, которые по процедуре должны пройти через суды, чтобы мы могли получить окончательное осудительные решение в отношении тех, кто принимал участие в этом мошенничестве, и могли продать эти активы. Мы имеем в виду номинальную рыночную стоимость около 3 млрд. леев. Кроме того, в сентябре мы утвердим стратегию, которую предложит Kroll, и начнем возврат в различных юрисдикциях, идентифицированных за рубежом. Это займет, может быть, немного времени, но, конечно же, не 25 лет", - отметил Адриан Канду.