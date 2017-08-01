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Общество
Судебные приставы привлечены к дисциплинарной ответственности
01.08.2017

 ​Три судебных пристава были наказаны за нарушение профессиональных обязанностей, прописанных в законе, сообщает Noi.md.

Нарушения были констатированы Дисциплинарным советом при Национальном союзе судебных приставов в результате рассмотрения жалоб, поданных отдельными лицами и предприятиями. Заявители обвинили приставов в нарушении прав и законных интересов в исполнительном производстве.

Члены совета рассмотрели 11 случаев и обнаружили нарушения в четырех из них. В отношении двух виновных были применены санкции  в виде штрафов в размере 600 условных единиц (12.000 леев) каждому. Один пристав был отстранен от деятельности в течение шести месяцев, а другой получил предупреждение с обязательством пройти 8-часовый курс обучения за собственный счет.

Приставы были признаны виновными в задержке процедуры исполнения, несоблюдении сроков выполнения процедур или немотивированном отказе от исполнения процедур.

Дисциплинарные санкции применяются в зависимости от тяжести нарушения, совершенного действия или бездействия судебных приставов. Они бывают в виде предупреждения, выговора с обязательством пройти обучение от 8 до 24 академических часов за собственный счет, приостановления деятельности судебного пристава на срок от 1 до 6 месяцев или отзыва лицензии.

Дисциплинарный совет создан в рамках Национального союза судебных исполнителей (UNEJ). Он состоит из 7 членов, из которых два назначаются Министерством юстиции, трое – от  UNEJ, один представитель научного сообщества в области права и один представитель гражданского общества.


 
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