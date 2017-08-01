Две двусторонние встречи вместо трехсторонней. Рогозин встретится с Додоном и Красносельским

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин планирует встретиться в августе с президентом Молдовы Игорем Додоном на инаугурации иранского лидера Хасана Рухани в Тегеране. После этого он намерен провести встречу с лидером Тирасполя Вадимом Красносельским. Об этом Рогозин рассказал в интервью телеканалу Россия 24.

Рогозин подчеркнул, что в Тегеране у него состоится «серьезный диалог» с молдавским президентом. Примерно через неделю российский вице-премьер планирует встретиться с Красносельским.

«Конечно, будет серьезный разговор. Нам нужны гарантии, больше испытывать свое терпение и доверять гарантиям вот этих местечковых националистов мы просто не можем. Нам нужны четкие гарантии, которые смогут обеспечить нормальный диалог», — подчеркнул он.

Говоря о «попытках блокады [Приднестровья]» со стороны Молдовы и Украины, Рогозин отметил, что «если хоть один волос упадет с головы гражданина России, ответ будет крайне жесткий».

Он также прокомментировал открытие совместных молдавско-украинских пропускных пунктов «Кучурган-Первомайск». По его словам, «попытка изолировать Приднестровье — это, по сути, попытка разорвать те экономические отношения, которые всегда были, несмотря на плохие времена, а сейчас еще и ударить по так называемому частному бизнесу, мелким предпринимателям, челнокам, которые ходят через эту границу».

Рогозин рассказал про роль российских миротворцев в регионе. «Миротворцы там охраняют мир. Любой, кто попытается посягнуть на этот мир, он столкнется прежде всего с российскими миротворцами», — подчеркнул он.

Вице-премьер РФ напомнил, что Москва вела переговоры с Игорем Додоном о проблемах, связанных с приднестровским регионом. Рогозин дал понять, что их решение станет возможным с приходом социалистов к власти в 2018 году.

«Проблема только в одном: когда в Молдове пройдут выборы и, если там придут силы здравомыслящие, тогда мы сможем поправить ситуацию. Пока же мы должны находиться в ситуации, поддерживая этот хрупкий мир и защищая наши права, как участника миротворческой миссии, чтобы не разгорелся какой-то конфликт», — сказал он.

Кроме того, российский вице-премьер обвинил лидера Демократической партии Влада Плахотнюка в том, что делегация РФ не попала на «праздничные мероприятия» в Тигину.

«Нынешнее молдавское руководство находится под контролем одной конкретной мафиозной группы, которая держит в своих руках всю эту бедную страну. Речь идет об олигархе Плахотнюке, лидере ведущей партии. К этому человеку много вопросов. Он, кстати, еще и гражданин России и, думаю, гражданин ещё стран 50. Он главный кукловод в Молдове, и вся эта история — его рук дело. Во всяком случае, все наши молдавские источники, в том числе очень авторитетные показывают именно на него. Мы имеем дело сегодня в Молдове не с законной властью, которая избрана народом, а с мафиозной группой, которая крутит и вертит молдавскими политиками», — сказал он.

Напомним, Рогозин, Додон и Красносельский планировали провести трехстороннюю встречу в Тигине 29 июля, где планировались мероприятия, посвященные 25-летию миротворческой операции на Днестре. Однако самолет, на котором летела российская делегация во главе с Рогозиным не получила разрешение Румынии на пролет через воздушное пространство страны. Воздушное судно приземлилось в Минске, откуда Рогозин полетел в Москву.

Тогда Додон заявил, что отправится в Тигину, несмотря на отсутствие Рогозина. Спустя несколько часов глава государства сообщил, что отменяет визит.