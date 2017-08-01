Дело в том, что господин Додон вступил в очень тесные отношения с ДПМ, мнение

Исполнительный директор Ассоциации за демократию через участие (ADEPT) Игорь Боцан считает, что Игорь Додон вступил в очень тесные отношения с правящей Демократической партией, хотя в ходе предвыборной кампании призывал своих соперников по президентской гонке подписывать своего рода обязательство, что никоим образом не будут сотрудничать с правящей партией, то есть с ДПМ. Аналитик отметил в интервью для радиостанции „Свободная Европа”, что весь мир – в стране и за ее пределами – говорит о тандеме, о биноме или о картеле „Плахотнюк-Додон”, однако в стратегии, которую проводят оба эти политика, главная идея состоит в поляризации. По его мнению, исходя из этого, очень важно показать, что эти два политика дистанцируются и в данном случае идея проведения протеста под эгидой президентской администрации может стать своего рода спасением, передает IPN.

Игорь Боцан отметил, что Игорь Додон решительным образом нуждается в протесте, но в фальшивом протесте, однако дело в том, что он вступил в очень тесные отношения с правящей Демократической партией. „Это было подтверждено несколько раз – тогда, когда были распределены должности послов, когда были перераспределены должности в важных государственных предприятиях, в первую очередь, в „Moldovagaz”, и относительно смешанной системы голосования. В стратегии, которую продвигают господин Додон и господин Плахотнюк, главная идея состоит в поляризации. Они, будучи тандемом, картелем или биномом, не могут формировать биполярную систему на политическом спектре Молдовы. Поэтому важно продемонстрировать, что они дистанцируются, диссоциируются и в данном случае идея протеста под эгидой президентской администрации думаю, что будет своего рода спасением для биполярной системы, которую господин Додон совместно с господином Плахотнюком возводят здесь, в Республике Молдова”, сказал Игорь Боцан.

Аналитик считает, что оппозиция, требующая отмены закона об изменении избирательной системы, не согласится, чтобы рядом с ней оказался Игорь Додон, так как у них разные планы. Возникающая проевропейская оппозиция говорит о том, что она желает отмены смешанной системы голосования, в то время, как президент Додон желает протестовать, якобы, против того, что Конституционный суд запретил провести референдум. По его мнению, референдум также был изобретен, а обвинения Игоря Додона в отношении Конституционного суда просто смешны. И 4 марта, когда те же судьи Конституционного суда, у которых румынское гражданство, открыли ему путь к прямым выборам главы государства и запретили, например, путем сохранения возрастного потолка для кандидатов в президенты, запретил Усатому, Дорину Киртоакэ участвовать, Игорь Додон никак не отреагировал.

Директор ADEPT выразил мнение, что протест президента Додона и социалистов, если он состоится, станет протестом показа дистанцирования от властей и всего лишь. На его взгляд, и демократам, и социалистам по душе это разделение, этот, якобы, протест, который желает организовать Игорь Додон. ,,Думаю, что у господина Додона достаточно много сторонников. Дело в том, что ему необходимо будет скоординировать вопрос с Демократической партией, сколь много должно будет выйти на улицы с тем, чтобы ему поверили, что он действительно дистанцируется от Демократической партии, но чтобы не произвести слишком сильное впечатление на Демократическую партию и на ее сторонников и на внешних партнеров. То есть необходимо будет найти и тут общий знаменатель – как много должны прийти и якобы протестовать”, подчеркнул аналитик.

После того, как на прошлой неделе Конституционный суд объявил неконституционным указ президента о проведении республиканского консультативного референдума, Республиканский совет ПСРМ объявил, что 24 сентября, день, когда должен был состояться плебисцит, будут проведены акции протеста „в поддержку президентских инициатив и против политической активности Конституционного суда”.