Петру БОГАТУ // Бремя тегеранского бессилия Додона и унижений для Рогозина

Новость о том, что после скандала, связанного с перелетом, Игорь Додон встретится с Дмитрием Рогозиным, выглядит, по меньшей мере, анекдотично. И по правде говоря, если забыть о том, что данная информация поступила от самих, главных героев данной истории, можно было бы подумать о том, что, скорее всего это неудачная шутка, автором которого является некий пранкер. Несмотря на это, заявленная встреча сама по себе выглядит зловеще.

Недоступный улей

Российский вице-премьер, еще не отошел от позора, связанного с его «депортом» из румынского воздушного пространства, и вернулся в Москву, словно побитый пес. Не отошел от бесплатной дозы адреналина и Игорь Додон, бесполезно проведший несколько долгих часов, ожидая Рогозина в здании Кишиневского международного аэропорта, в компании российского посла Мухаметшина.

Оба «хероя» не устают метать молнии и громыхать разрядами виртуального грома, обещая отомстить всем подряд «гадам», дерзнувшим поиздеваться над «августейшими» особами. Со стороны, эти эмоциональные и неуравновешенные реакции выдают с головой беспомощность и растерянность их авторов.

Оба «обиженных» естественно поспешили воспользоваться случаем инаугурации иранского президента Хассана Рохани, для собственной встречи. Но этот поступок больше походит на хорошую мину при плохой игре.

С таким же успехом, Додон и Рогозин, у которых в Молдове земля уходит из-под ног, могли бы провести подобную встречу в Северной Корее, Зимбабве или в Буркина-Фасо. Одним из выходов в сложившейся ситуации мог бы стать Космодром «Восточный», Острова Пасхи, либо Оазис Сива, что в Ливийской пустыне. К счастью, в указанных географических зонах запрет на посещение для российского вице-премьера не действует.

Случайно это или нет, но именно Иран, стал сегодня не по своей воле (либо по ней родной) символом российского фиаско, в ее геополитических схемах, начертанных вокруг Республики Молдова. Тот факт, что Румыния, совместно с Венгрией, являющимися членами НАТО и ЕС, не позволили кремлевскому посланнику посетить российский анклав на Днестре, подтверждает впечатления тяжелого поражения для Путина. В данном случае, он оказался в ситуации медведя, который осознает, что улей, полный мёда для него недоступен, потому как находится на дворе у охотников.

Без полного контакта

Сегодня, как никогда прежде, Москва, на собственном печальном опыте удостоверилась, что ее рука, какой бы длинной она не казалась, все же не бесконечна. Несмотря на то что Кишинев не находится на дворе НАТО и ЕС, он со всех сторон окружен кремлевскими соперниками, что в свою очередь позволяет создать вокруг него, своеобразный ремень безопасности.

Однако не стоит недооценивать возможностей российской угрозы. Не время почивать на лаврах, утешая себя сиюминутными победами.

Рука Москвы еще в состоянии погрозить нам пальцем, и даже кулаком, кинуть в глаза горсть песка, и даже всадить в сердце нож. Однако то, что в боевых искусствах называется «полным контактом», уже становится достоянием прошлого, а Иран, является наилучшим местом для рождения метафоры о географическом и геополитическом отрыве Республики Молдова от Российской Федерации.

Тегеранская Конференция 1943 года символизирует окончательный поворот, во время Второй Мировой войны. Сегодня Иран вновь приобрел статус символа новой холодной войны. Он буквально напичкан старыми и новыми логотипами. Его ядерная программа щекочет нервы всему миру, а противоракетный щит в румынском Девеселу строится для того, чтобы защитить Европу от возможной атаки аятолл.

Таким образом, как не крути, но Тегеран является самым подходящим символом падения Российского влияния в Европе, символом изоляции людей Путина, ставшим изгоями и объектами насмешек, благодаря объявленным западным санкциям.

Проход воспрещен

Блокады Рогозина в румынском воздушном пространстве, безусловно, желали молдавские власти, попытавшиеся несколькими часами ранее аннулировать пассажирский рейс, на борт которого вскарабкался российский вице-премьер. После того как стало ясно, что предпринятые меры желаемого результата не принесли, они обратились за помощью к Бухаресту, оказавшего помощь в недопущении демарша российского чиновника, столь высокого ранга.

Однако усилий обоих румынских государств было бы недостаточно, без содействия венгерских властей, запретивших приземление самолета с Рогозиным в Будапештском аэропорту. Принимая во внимание тот нескрываемый уровень восхищения, который не устает выражать венгерский премьер Виктор Орбан Владимиру Путину, доля вероятности сотрудничества венгерского руководства с румынским, могла оказаться ничтожной. Естественно, без вмешательства Вашингтона, призванного воспротивиться нахрапистому Розогину, в его желании, во что бы то ни стало, прибыть в Кишинев, помешать этому было бы невероятно сложно.

Отсюда и убежденность в том, что фиаско поездки предпринятой российским вице-премьером не является единичным, или частным случаем, и обладает всеми надлежащими признаками геостратегического значения.

По всей вероятности, Запад принял решение закрыть Москве любые пути доступа на территорию Республики Молдова, и в первую очередь в ее сепаратистский регион. Таким образом, господину Путину дали понять, что проход здесь воспрещен. Что эта часть земли, не имеющая общих рубежей с Россией, более не относится к сфере ее влияния, и именно по этому, ей стоит поскорее собрать свои пожитки, и убраться восвояси.

С другой стороны, случай с Рогозиным является четким сигналом для Игоря Додона, и его обманутых избирателей. Республика Молдова, не располагая общей с Российской Федерацией границей, но окруженная с одной стороны Украиной, ведущей войну с РФ, и с Румынией на другом фланге общей границы, уже находится под естественным прикрытием Запада, что в свою очередь сводит к нулю все реваншистские претензии Кремля на данную территорию.

Попытка незваного гостя, любой ценой осуществить собственный план и приехать, несмотря на нежелательность своего визита в Республику Молдова, скандально обнажила слабость России. Зализывая раны, Рогозин показал всю беспомощность России, которая в отсутствие доброй воли, не способна обеспечить обычный визит собственного вице-премьера, не говоря уже ни о каком господстве, над данной геополитической зоной. Между тем, униженный и принужденный позорному возвращению домой, он продемонстрировал всем поклонникам Путина в Республике Молдова, что поставщик великорусских надежд Игорь Додон, является ни кем иным, как обанкротившимся мошенником, этаким продавцом воздуха.

Ностальгирующим по Матушке-России, был предложен к показу своего рода документальный ужастик, а король иллюзий, питающий их воображение, на поверку оказался совсем голым.